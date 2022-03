Nüganeni "Surnud hinged" teeb ka visuaalse läbilõike Vene teatrist

Elmo Nüganen toob Vene teatris lavale Nikolai Gogoli "Surnud hinged". Ehkki lavastust plaaniti juba kaua aega tagasi, on see saanud praegu sümboolse ja ühendava mõõtme

Nikolai Gogol on Ukraina kirjanik, kes kirjutas vene keeles, nüüd lavastab tema 19. sajandi lõpus kirjutatud romaani Vene teatris Eesti lavastaja. Elmo Nüganenile on see ka esimene lavastajatöö Vene teatris. "Surnud hingi" polegi Vene Teatris seni lavastatud.

"Mulle väga meeldib, et ta lähenes sellele loole konteksti arvestades, ta kirjutas Gogoli loo Tšitšikovist Vene teatri lukku," rääkis Vene teatri direktor Svetlana Jantšek ja lisas, et loos on visuaalne läbilõige teatrimajast. "Ta kohandas selle loo kõigi aegade jaoks."

Niinimetatud surnud hingi üles ostvat ametnikku Tšitšikovi mängiv Viktor Marvin ütles, et Tšitšikovist on saanud omaette nähtus – see on kelm, kes kasutab ära lihtsameelsust ja bürokraatiat.

"Tšitšikove on palju meie hulgas, keda võiks ühel või teisel määral nimetada selle nime kandjaiks. Nad omandavad midagi teistelt ja nende jaoks inimese hing maksab väga vähe. Öeldakse küll, et hing on hindamatu, kuid antud juhul see hing maksab kas rubla või kaks või isegi vaid mõned kopikad," sõnas Marvin.