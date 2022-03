Aprillis näeb ilmavalgust eestlaste loodud uus ingliskeelne kunstiajakiri

Uut ingliskeelset kunstiajakirja, Estonian Arti järglast hakkab andma välja Kaasaegse Kunsti Eesti Keskus, ajakirja peatoimetaja on keskuse kommunikatsiooni- ja projektijuht Kaarin Kivirähk ning tegevtoimetaja Keiu Krikmann.

Nagu sa, Kaarin, juba mõni aeg tagasi nimetasid, ei ole tegemist Eesti Instituudi välja antud ajakirja reformitud variandi, vaid täiesti uue ajakirjaga. Miks oli vaja lahti öelda aastaid sisse töötatud väljaandest ja teha täiesti uus?

Eelmisel aastal kuulutas kultuuriministeerium välja konkursi uue ingliskeelse kunstiajakirja väljaandmiseks. Kandideerisime KKEKiga (anonüümsena) ja meie idee võitis. Uue ajakirja kontseptsioon vastab ministeeriumi püstitatud ülesandele. Muidugi hindame Eesti Instituudi tehtud pikka tööd (KKEKi esindaja oli ka ise selle kolleegiumis), aga usume ka, et meil on pakkuda midagi uut ja teistsugust. Seepärast tulemegi välja oma kunstiajakirjaga.

Tutvustage palun uue väljaande kontseptsiooni ja sisu.

Tahame teha ajakirja, mida oleks huvitav lugeda ka inimesel, kes Eestis kunagi käinud pole või siinsest kunstist midagi ei tea. Seepärast asetame Eesti kunstis toimuva suuremasse pilti ja küsime alati, kuidas suhestub ühe või teise teemaga Hollandi, Läti või Itaalia kunstnik või kuraator. Iga ajakirjanumber käsitleb mõnd suurt teemat, aga on alati kaudselt seotud ka sellega, mis eesti kunstis parajasti toimub. KKEKi kui Eesti kunsti esindusorganisatsiooni töötajatena mõtleme välja uusi viise, kuidas mõtestatult siinset kunsti tutvustada.

Kellele see väljaanne on mõeldud? Kuidas see oma potentsiaalse lugejani jõuab?

Ajakiri on mõeldud eeskätt välismaa kunstiprofessionaalile, aga ka tavalisele kultuurihuvilisele. Muidugi on seda oodatud lugema ka Eestis elavad kunstisõbrad. Paberajakiri on saadaval muuseumide poodides ja tähtsamates raamatupoodides Eestis ja lähiregioonis, samuti plaanime koostööd raamatupoodidega mujal Euroopas. Veebiajakirja levitame ka KKEKi 30 tegevusaastaga kogunenud kontaktide kaudu.

Milline saab olema online-väljaande ja paberkandja vahekord? Kas kõik, mis on paberkandjal, on automaatselt netiväljaandes?

Jah, paberajakirja sisu on olemas ka online'is. Aastas ilmub 1-2 pabernumbrit ja 4-5 veebinumbrit vastavalt Eesti ja rahvusvahelisele kunstikalendrile.

Kes on ajakirja juures veel tegevad? Kes on ajakirja kujundaja? Keda ootate autoriteks? Kas teie tellite lood? Või on oodatud ka väljastpoolt tulevad ettepanekud?

Ajakirjaga töötab lisaks minule ja Keiule kolleegiumina veel ka kogu KKEKi tiim (Maria Arusoo, Marika Agu ja Sten Ojavee). Kujundaja on Jojo&Me stuudio. Autoreid on meil nii Eestist kui välismaalt. Jälgime pidevalt Eesti ja rahvusvahelist kunstimeediat ja hoiame end kursis, kes on teemade kaupa parimad kirjutajad, kuid kindlasti võib meie poole pöörduda ka oma pakkumistega.

Kuidas olete lahendanud autoritele honorari maksmise? Kas järgite õiglase tasustamise skeemi, mida on välja pakkunud Airi Triisberg ja Maarin Ektermann? Kust selleks raha saadakse?

Oleme otsustanud järgida Airi Triisbergi ja Maarin Ektermanni õiglase tasustamise juhiseid. Autoritele makstavad honorarid tulevad ajakirja eelarvest, sh reklaamimüügist saadud rahast.

Millal saab esimest uut ajakirja näha? Kui palju see hakkab maksma? Või on see mõeldud tasuta jagamiseks?

Esimene paberajakiri ilmub aprillis, aga märtsi jooksul avaldame ajakirja kohta juba rohkem infot ning avalikustame ka veebilehe aadressi, kust saab hakata seda ette tellima.