Sõprus alustab ukraina lastele mõeldud igapäevaste Lotte kinohommikutega

"Kuna Eestisse on jõudnud palju ukraina lapsi, kellel pole ajaveetmise võimalusi, otsustasime Sõpruses pakkuda neile igapäevast kinoprogrammi kella kümnest kella kaheni," selgitas kino juht Ivar Murd.

"Kolmest Lotte filmist üks on ukrainakeelse dublaažiga ning kaks vene keeles. Lapsed saavad vaadata ära kõik kolm filmi ühel päeval või planeerida oma kinopäevad ühe filmi kaupa, seda nii, kuidas neile ja nende vanematele paremini sobib," lisas ta.

Kinole on abiks ka Ukrainast tulnud BFM-i tudengid, kes lastega tegelevad ja neid ukraina keeles juhendavad.

Kino kavas on "Leiutajateküla Lotte", "Lotte ja kuukivi saladus" ning "Lotte ja kadunud lohed". Kusagil Euroopas, suure mere ääres, asub Leiutajateküla, kus on au sees igasuguste majapidamises kasulike vigurite meisterdamine. Just seal rulluvad lahti kõik kolm Lotte seiklust. Programm valmis koostöös Eesti Joonisfilmiga.

KAVA



10.00 "Leiutajateküla Lotte" (ukraina keeles) / kestvus: 80 min

11.25 "Lotte ja kuukivi saladus" (vene keeles) / kestvus: 75 min

12.40 "Lotte ja kadunud lohed" (vene keeles) / kestvus: 78 min