Esimesed ukraina õppurid on EKA-sse kohale jõudnud

Eesti Kunstiakadeemia (EKA) on kutsunud sõjast räsitud Ukraina kunstikõrgkoolide tudengeid Eestisse oma õpinguid jätkama. Üleskutsele reageeris sadakond soovijat, esimesed õppurid on ka kohale jõudnud.

Praeguseks on EKA-sse jõudnud 17 ukraina üliõpilast, kes tasapisi uude olukorda sisse elavad.

"Nad on valinud omale meelepärased erialad ja õppejõud, kelle juurde oleme nad suunanud, teevad praegu uskumatult head tööd ning on nõus jätma kõik muu ja võtma nad fookusesse, et aidata neil siin kohaneda," rääkis "Aktuaalsele kaamerale" EKA õppeprorektor Anne Pikkov.

Arhitektuuritudeng Anna Dzebliuk on pärit Lääne Ukrainast ning tal oli plaan tulevikus EKA-sse urbanistika magistratuuri tulla. Nüüd aga muutus kõik üleöö ja Anna jätkab EKA-s esialgu oma bakalaureuseõpinguid.

"Ma olen väga tänulik, et meid siin nii palju aidatakse. Tulin siia ja mõtlesin, et mind siin ei oodata, ma pole kellelegi vajalik, aga mind võeti väga

soojalt vastu, igaüks tahab aidata," kirjeldas Dzebliuk.

"Kõik on hästi avatud, kõik naeratavad, igaüks annab midagi. Mul on seda raske mõista, sest ma olen siiani ise kogu aeg kellelegi midagi andnud, olin vabatahtlik, aga nüüd olen ise teisel pool barrikaadi. Seda peab veel õppima."

Lisaks akadeemilisele toetusele aitab EKA lahendada ka põgenike praktilisi olmemuresid. Tudegitele on pakkunud peavarju nii EKA kui tehnikaülikooli ühiselamud, sooja toitu saab kaks korda päevas EKA sööklast.

"Kasutame nii eraannetajate abi, kes katavad soodsad majutustingimused, aga EKA enda poolt oleme avanud fondi, kuhu EKA kogukond on teinud annetused, millest just täna [teisipäeval] läksid väljamaksmisele stardistipendiumid 200 eurot, et nad saaksid igapäeva esimesed ostud tehtud," rääkis Pikkov.

Koolipere on kogunud ka rohkelt elu alustamiseks vajalikku maja- ja muud kraami. Uue algatusega tuli äsja välja EKA moeosakond, kes kutsub tudengeid ja õppejõude õmblustalgutele, et pankrotti läinud tekstiilitööstuse jääkidest õmmelda voodipesu ja kodutekstiile.