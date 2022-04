Selgusid EKA konkursi "Kasulik kunst?! Jätkusuutlik teos" võitjad

Konkursile laekus 71 tööd ning nende seast valis žürii kümme parimat, mida on alates kolmapäevast võimalik kunstiakadeemia 3. korrusel näha. Žüriisse kuulusid EKA vabade kunstide teaduskonna dekaani kohusetäitja Reimo Võsa-Tangsoo, kunstnikud ja EKA õppejõud Tõnis Saadoja, Sirja-Liisa Eelma, Maria Erikson, Taavi Piibemann, Kati Saarits ja Keidi Jaakson.

Tänavuse konkursi fookusteemaks oli jätkusuutlikkus, küsiti, mis on jätkusuutlik kunstilooming ja kuidas mõtestada kunsti kaudu keskkonnahoidu. Osaleda võis mistahes meediumis, oodatud oli nii maal, joonistus, graafika, skulptuur, installatsioon, foto, animatsioon kui digitaalsed ja interdistsiplinaarsed teosed.

Konkursil esimese koha pälvinud Claudia Olev proovis oma töös mõtestada silmale nähtamatut. "On lihtne panna tähele järjepidevalt tekkivat plastprügi meie ümber, kuid palju keerulisem on endale lahti mõtestada tegureid, mis on nähtamatud," sõnas Olev.

"Kasulik kunst?!" I koha pälvinud Claudia Olevi töö "Tuleviku loojad" Autor/allikas: Pressifoto

Žüriisse kuulunud Reimo Võsa-Tangsoo ütles, et võidutöid ei olnud lihtne valida. "Tase oli pigem ühtlane – oli palju häid teoseid. Teemadest leidsid kõige enam kajastust pandeemia, reostus ja taaskasutatav kunstimaterjal, kuid auhinnatud said need teosed, millega autor püüdis avardada etteantud raame. Võidutööde seas mõtestati jätkusuutlikust kui tuleviku kultuuriagenti, mõeldi kunstist väljaspool inimesekesksust," sõnas Võsa-Tangsoo.

Kolm esikohta jagunesid järgmiselt: Claudia Olev ja "Tuleviku loojad" (I koht), Caitlyn Kesa ja "Õõnes" (II koht) ning Laura Leppik ja "Tühi" (III koht).

Jagati ka tuntud kunstnike nimelisi eripreemiaid. Krista Mölderi preemia pälvis Ellen Uus, Mart Viljuse preemia Anett Maiste, Laura Pählapuu ja Rainer Sarneti ühise preemia sai Veronika Pavliuk, kunstirühmituse Rühm-T nimeline preemia läks Laura Lillepuule, Anu Põdra preemiaga pärjati Ly-Ann Kõllo, Raul Meeli oma anti Mark Kokotovile, ning Erkki Kasemetsa preemia pälvis Lume Tuum.

"Uus põlvkond loomevõimekaid noori inimesi annab lootust, et tänu väljaspool raame mõtlemisele saab kunsti kaudu luua täiesti uusi olemis- ja koosolemisviise, teistsuguseid maailmasid ja alternatiivseid kvaliteete," sõnas konkursi žürii oma kokkuvõttes.