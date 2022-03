EKA aksessuaari ja köite osakonna konkursi "Perspektiivid" kõrgeima tunnustuse pälvis Meeli Vreimann

Värske vilistlane Meeli Vreimann pälvis aksessuaari ja köite osakonna tunnustuse, millega kaasveb rahaline preemia 1000 eurot. Osakonna juhataja Stella Runnel sõnul on Vreimanni puhul tegu lootustandva ja eristuva noore loomeinimesega, kes on oma eriala tõeline fänn ning suutnud oma tööga nii kreatiivselt üllatada kui näidata ka meisterlikkuse kõrget taset.

Vreimann ise on tunnustuse üle ääretult õnnelik ning lisab, et vormilahenduste ja tehniliste võimaluste otsing viis ta puidu treimise, freesimise ning naha märgvormimise õppimiseni: "Katsetamist oli väga palju ja et selle kõige kõrval suutsin ka säilitada sellise puhtuse detailide puhul, mida ka asjatundjad märkasid, poleks osanud oodata."

Rahvusvaheline komisjon oli võitja valikul ühtne ning komisjoniliikme Eliška Horcíkova sõnul on tegemist väljapanekuga, kus mitmed tööd paistavad silma originaalse ning autentse ja sügava kontseptsiooniga. Tanel Veenre sõnul võlus neid Vreimanni töö puhul aktuaalsus ning teatav salapära. "Konkurssi võitnud teos avas tõlgenduste Pandora laeka mõjudes korraga aktuaalselt, ulmeliselt, apokalüptilisekt, müstiliselt, nunnult. Töö eksperimentaalne, tehniline ja ideeline pool on ideaalses harmoonias, tulemus on omamoodi täiuslik. Ringi vuravate Starship robotite tumemeelne sõsar peegeldamas täna maailmas toimuvat."

Lisaks peaauhinnale anti välja rida eripreemiaid: EKA disainiteaduskonna välja pandud auhinna pälvis Mari Masso oma kollektsiooniga "Kiip". Skineks nahavabriku toodangu sai "Väikse printsi" köite ja helitekitavate tsirkusevahendite eest Maarja Roolaht, fotoseeria fotograafiga Jana Anhalt pälvisid Koldingi tudengid Annesofie Bundell, Yousra Laissaoui, Kristian Stougaard, Maria Kirk ja Karoline Elsig. YKK tunnustas noori disainereid Anari Västrik, Carmen Sibbul, Eva Lotta Tarn ja Kelian Luisk töö eest "NaturCultural" lukkudega summas 200 eurot.

Komisjoni kuulusid Solveig Gubser, Eliška Horcikova, Monica Langwe, Kai Lobjakas, Urmas Lüüs, Kärt Ojavee, Helen Sirp, Rolands Peterkops ja Tanel Veenre.

Näitus "Perspektiivid" on avatud kuni märtsi lõpuni Põhjala tehase galeriis.