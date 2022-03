Eesti filmivaldkond kutsub keelustama Venemaa ja Valgevene filmitoodangut

"Filmitegijatena anname endale selgelt aru, et meie kolleegidel-filmitegijatel neis riikides muutub olukord rahvusvahelise boikoti tingimustes tunduvalt raskemaks. Seetõttu pöördume otse teie poole, kallid Vene ja Valgevene sõbrad-filmitegijad. Koondage kogu jõud ja loomingulisus ning astuge tegelikke, teie ühiskondi laiemalt haaravaid samme oma riigijuhtide ebainimliku tegevuse vastu! Julgustame teid võtma ühiselt vastutus oma riikide ja rahva saatuse määramisel," kirjutasid Eesti filmivaldkonna ühendused avalikus kirjas.

Eesti filmivaldkonna esindajad selgitasid, et üleskutse keelustada Venemaa ja Valgevene filmitoodang on kooskõlas USA filmistuudiote ja BBC sarnaste otsustega. "Eesti filmivaldkond annab parima, et pakkuda abi erialase töö ja majutuse leidmisel Ukraina sõjapõgenikele, praegu on kriitiline hetk Ukraina abistamiseks," lisasid nad kirjas.

Üleskutsega on ühinenud Eesti Kinoliit, Eesti Filmi Instituut, Eesti Stsenaristide Gild, Eesti Filmirežissööride Gild, Eesti Dokumentalistide Gild, Eesti Filmioperaatorite Liit, Eesti Filmitööstuse Klaster, Eesti Rahvuslik Filmiprodutsentide Ühing, Eesti Filmitootjate Liit, Balti filmi, meedia ja kunstide instituut /Tallinna Ülikool/ Eesti Kunstiakadeemia Animatsiooniosakond, Eesti Animatsiooni Liit, Eesti Filmiajakirjanike Ühing, Eesti Audiovisuaalautorite Liit, Tallinna Pimedate Ööde Filmifestival, Tallinnfilm OÜ /Kino Artis/, Tartu Elektriteater, Kino Sõprus, Võrgukuur, Filmimuuseum /Eesti Ajaloomuuseum/, Eesti Näitlejate Liit, Eesti Rahvusarhiivi filmiarhiiv.