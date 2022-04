Eesti Filmi Instituut toetas animafilme üle poole miljoni euroga

Suurimad toetussummad läksid kahele tehniliselt kõige nõudlikumale filmile "Väike Teine" (Nukufilm) ja "Schrödinger" (Rebel Frame), vastavalt 160 000 ja 165 000 eurot. 12-minutilise "Väikse Teise" lavastaja on Andres Tenusaar ja filmi kangelasteks müstilised kaksikud, kelle puhul on selge, et pärast nende ilmaletulekut pole miski enam endine. 18-minutilise "Schrödingeri" lavastaja on Sergei Kibus, kelle eelmine film "Teofrastus" osutus väga populaarseks. Tema uues filmis seikleb inimeste maailmas taas üks kass. Mõlemad filmid valmivad 2024. aasta alguseks.

40 000 euroga toetati samuti kassifilmi, 10-minutilist "Miisufy'd", millel lavastaja on Liisi Grünberg ja tootja AAA Creative. Nimikangelane on digi-kiisu, kes mobiili-äpis elades on loodud rahuldama üksikute inimeste hoolitsusinstinkte kuni ühel päeval juhtub see, mis juhtuma ei peaks. Film valmib järgmise aasta suvel.

A Film Eestil on jätkuvalt käsil tervikliku lühifilmiseansi tootmine, kus eri autorite eriilmelisi filme seob ühine algmaterjal – Andrus Kivirähki lastelood. Seekordses voorus sai 75 000 eurose tootmistoetuse selle kasseti viimane lugu, Heiki Ernitsa lavastatav "Frikadellid ja pelmeenid". A Filmi kogupereseanss peaks kinodesse jõudma juba tuleva aasta alguses.

Kristjan Holmi "Homo Scalpens" on 3-minutiline etüüd, kus poeetilise hübriidi moodustavad sügelemine, sõrmed, muusika ja häbi. Filmi toodab Karabana, EFI toetab 18 500 euroga. Film saab valmis aasta lõpuks.

Lisaks tootmistoetustele eraldas seekordne ekspertkomisjon ka 58 000 euro eest arendustoetused neljale projektile, mida hakatakse arendama Eesti Joonisfilmis, Nukufilmis, BOP Animationis ja Rao Heidmetsa Filmistuudios.

EFI tänavune animafilmide arendus- ja tootmisrahastus on kokku 1 065 000 eurot.