Andres Tenusaar: "Väike teine" räägib loo sellest, mis ema peas enne sünnitamist toimub

Priit Tenderi lühifilm "Koerkorter" pälvis nädalavahetusel Lissaboni animatsioonfilmi festivalil Monstra parima lühifilmi auhinna ehk grand prix. Ragnar Neljandi, kes on nii "Koerkorteri" kui ka praegu võttes oleva Andres Tenusaare nukufilmi "Väike Teine" operaator, ütles, et Eesti animatsioonfilmil läheb praegu väga hästi.

Hetkel käivad Nukufilmi stuudiotes Andres Tenusaare uue nukufilmi "Väike Teine" võtted. Filmi tegevus toimub metsas ja ema kõhus, kus on kasvamas salapärane triskter.

"Trikster on selline salapärane vembumees või tegelene, kes teeb midagi, mida keegi ei oota. Filmi saab tõlgendada niimoodi, et ema kõhus on üks trikster, kes lööb kõik ema mõtted pahupidi. Ja pealkirja järgi saab aru, et seal võib ka teine laps kõhus olla," tutvustas Tenusaare.

Film omakorda näitab, kuidas ema reageerib sellele, mis ta kõhus toimub ja sai ainest režissööri enda kogemustest.

"See film räägibki sellest, mis toimub ema peas enne sünnitamist," lausus Tenusaar. Režissöör lisas, et ideid filmi süžeeks sai ta oma mõtetest, mis last oodates peast läbi käisid. "Olen üritanud need mõtted ja hetked selle filmi sisse toppida."

Operaator Neljandi sõnas, et filmis saab näha ka Tenusaare visuaale, mille ta on loonud läbi mikroskoobi filmitud vedelike liikumistest. "Need peaksid edasi andma raseduse ajal toimuvaid keemilisi liikumisi."

Ragnar Neljandi, kes on tänavusel EFTA galal ka parima filmioperaatori nominent, ütles, et Eesti animatsioon on heas seisus.

"Viimasel ajal on päris palju tugevaid filme välja tulnud," arvas Neljandi, lisades, et eelmine aasta oli eriti hea filmiaasta. Eraldi tõi ta välja rahvusvaheliselt tunnustatud Sander Joone "Sierra" ja enda filmi "Koerkoertera". "Nii et minu meelest läheb Eesti animatsioonil väga hästi."