Tampere lühifilmide festivalil võistleb neli uut Eesti filmi

Tampere on 9.-10. märtsil filmilinn, sest seal algab rahvusvaheline lühifilmide festival. Lootusi on ka Eestil, sest võistluskavas linastub neli uut Eesti filmi.

Anna Hintsi "Pimeala" (2024) valmis koostöös Prantsusmaaga, Tamperes on filmi maailma esilinastus. Festivali võistluskavas linastuvad uued filmid ka Andres Tenusaarelt ("Väike teine" 2023), Ivar Murrult ja Liisbeth Kalalt ("Saab" 2023).

Tampere festivali juhi Jukka-Pekka Laakso sõnul on Eesti film festivalile alati oodatud.

"Ega päris nelja filmi igal aastal Eestist võistluskavas pole, aga see oleks väga harukordne aasta, kui meil poleks ühtegi Eesti filmi. Eriti animatsioon on Eestis väga tugeval tasemel ja me ootame alati põnevusega, mida Nukufilm järgmiseks aastaks pakub," ütles Tampere Filmifestivali juht Jukka-Pekka Laakso.

Festivali vaatajaskond on viimastel aastatel kasvanud ja noorenenud, kinnitab Jukka-Pekka Laakso. Samas kummitab ka Soomet lühifilmide kinnojõudmise probleem.

"Seda probleemi pole ka meie suutnud lahendada. Tamperes näitame lühifilme ka festivaliväliselt, meil on hea ühistöö kino Niagaraga, mis paikneb siin lähedal, teisel pool tammi. Kino Niagara tegutseb mittekommertslikel alustel ja seal näidatakse samuti lühifilme. Kahjuks pole see tasuv ettevõtmine ja tuleb otsida lisatoetust," ütles Laakso.

Tampere rahvusvahelise filmifestivali ajalugu ulatub 54 aasta taha. Festival on ära jäänud vaid korra, 1972. aastal, kui festival ei saanud poliitiliste erimeelsuste tõttu rahastust.