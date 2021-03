EFI jagas animafilmide toetusi: enim sai Kaspar Jancise film "Antipolis"

Suurim tootmistoetus – 275 000 eurot – läks stuudiole Nukufilm Kaspar Jancise filmi "Antipolis" tootmiseks. Tegemist 22-minutilise düstoopse tagurpidimaailmaga, mille asukad tallavad päev-päevalt oma igavikulist rutiini. Kui aga süsteemi kooshoidev energia äkki lõpeb, hakkab asju juhtuma.

82 500 eurot sai stuudio BOP Animation nukufilmi "Vanamees ja Põrsauss" tootmiseks. Filmi stsenarist ja režissöör on Mikk Mägi ning filmi tegevus toimub juba tuttavate tegelastega ja tuttavas keskkonnas ning jätkab nn Vanamehe-huumoriga. 15-minutiline film koosneb kolmest iseseisvast sketšist, mis on seotud ühtseks tervikuks.

39 000 euroga toetas EFI ka stuudio Animailm filmi "Naeris", mis jutustab tuntud naeri-tõmbamise muinasjutu uuest vaatevinklist – mis või kes naerist altpoolt kinni hoiab ja miks maa-alused siiski lõpuks kaotavad. Filmi autorid on Piret Sigus ja Silja Saarepuu ning film ise kuulub ühtsesse Eesti paikkondade-ainelisse seeriasse, kuhu Animailmal on varasemalt valminud "Ütsi-ütsi, õeke" (Seto), "Tantsitaja" (Muhu) ja "Pulmamäng" (Mulgi).

58 000 euroga toetas EFI Helen Undi filmi "Inimene kui kulg", kus saavad kokku eluga ummikseisu jõudnud naine ja teda vabadusse ahvatlev hobune. Naine jätab oma aia ning laseb ratsul end viia vastu kirgastavale seiklusele maa peal ja vee all. Film on osalenud CEE Animationi aastapikkuses töötoas, kus selle ideed on lihvinud rahvusvahelised eksperdid. 7-minutilise filmi toodab stuudio Undi Teod.

Pärast "Sipsikut" on stuudio A Film Eesti võtnud plaani toota iseseisva kinoseansi jagu lühifilme, millel kõigil erinev kunstnik ja lavastaja, kuid siduv ühisosa Andrus Kivirähk, kelle lühiproosale kõik filmid baseeruvad. Sellest on valmis "Kaka ja kevad" (režissöör Rene Vilbre). Sedakorda toetas EFI 55 000 euroga 7-minutilise "Sitikas Peetri" tootmist (režissöör Meelis Arulepp). Kogu valimik on mõeldud kõige väiksemale vaatajale ja ühtlasi kogu perele.

Eesti Joonisfilmile eraldas EFI eelmisel aastal kolm lühifilmi tootmistoetust (kokku ligi 430 000 eurot), mis kõik on praegu töös, ning lisaks osaleb stuudio täispika animafilmi rahvusvahelises kaastootmises, millele EFI eraldas aasta alguses 170 000 eurot. Tänavusse esimesse animatsiooni vooru Eesti Joonisfilm ühtki tootmistaotlust ei esitanud.

Animafilmide arendustoetusi jagas EFI välja kuus, neist kaks eelkirjeldatud A Filmi valimiku jaoks, mis komplekteeritud Kivirähki lühilugude baasil. Üks on seikluslik "Pilt, mis öösel liigutas" (9000 eurot), mille lavastaja on Vanamehe-lugude põhiautor Mikk Mägi, teine on põnevik "Kadunud sokid" (koostöös Nukufilmiga, 15 000 eurot), mille lavastab Oskar Lehemaa, kes teinud ka lühiõudusfilmi "Karv".

Veel jagus arendustoetust Eesti Joonisfilmi ideele "10 ainulaadset paika, mida kindlasti külastada", mille lavastab Mihkel Reha (8000 eurot), Nukufilmi ideele "Väike Teine", mille lavastab Andres Tenusaar (15 000 eurot), Silmviburlase ideele "Titanic", mille lavastab Ülo Pikkov (4000 eurot), AAA Creative ideele "Mjäu", mille lavastab Liisi Grünberg (11 800 eurot) ja Asjalugu ideele "Porgandite talendisaade", mille lavastab Karin Paumer (5800 eurot).

Kokku esitasid filmitegijad märtsikuisesse vooru viis tootmis- ja kümme arendustoetuse taotlust. EFI ennustab, et aasta teises pooles toimuvas voorus tuleb rebimine palju tihedam. EFI animafilmide arendus- ja tootmiseelarve püsis aastaid sisuliselt muutumatu, kuid kasvas mulluselt 900 000 eurolt tänavu 1,2 miljonile eurole.