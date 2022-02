Selgusid minutifilmide konkursi raames valmivad linateosed

Eesti filmi instituut korraldas kolmandat korda kõiki filmiliike haarava üheminutiliste lühifilmide konkursi. 2022. aasta võistluse teema on "Keha ja keel" ning konkursile laekus nõutekohaselt vormistatult 46 ideekavandit, välja valiti 15 toetust saavat algatust.

Ideekavandite esitajad jäid žüriile anonüümseks kuni lõpliku valiku väljakuulutamiseni. Žüriis osalesid Eesti Filmi Instituudi eksperdid: filmipädevuse arendaja Mikk Rand, animatsiooniekspert Peep Pedmanson, dokumentaalfilmide ekspert Filipp Kruusvall, filmiturunduse spetsialist Mirjam Mikk ja pärandifilmide spetsialist Triinu Keedus.

Žürii esimehe Mikk Ranna sõnul on konkurss nüüd juba traditsioon. "Eesmärk on luua teravaid, täpseid ja toredaid üheminutifilme, mis on justkui lühike visuaalne haiku – kindla pikkusega, kuid püstitatud teemaarenduses vaba. Nägemus, mida saab kasutada koolitunnis visuaalõppematerjalina arutelude püstitamiseks ja lahendamiseks. Vahva, kui tehtud lugu jääb visuaalse killuna mõttemustritesse kummitama."

Laekunud tööde kohta lisas žürii liige Mirjam Mikk, et huvi äratasid tööd, mis suutsid juba sõnades visualiseerida lugu, mis ekraanil avaneb, pruukimata sealjuures olla tingimata klassikalised narratiivid. "Ühes minutis on potentsiaal luua olustik, eksperimenteerida filmivormiga, olla žanriliselt mänguline või võtta luubi alla mõni elukilluke – ja seda kinnitavad ka tänavusel konkursil valituks osutunud lühifilmid."

Valituks osutusid:

"Pilli piinamine", idee autor Karin Paumer

"Teise inimese sisse ei näe", idee autor Elen Lotman

"Luu ja nahk", idee autorid Mirjam Teiss ja Eric Romero

"60 aastat hiljem", idee autor Mirjam Matiisen

"Valust võluni", idee autor Edina Csüllög

"V6nked", idee autor Madli Lääne

"Õite lõhn", idee autor Aleksandr Heifets

"Meelte vallas", idee autor Aleksandr Heifets

"Talvine kiusatus", idee autor Ranno Kasemaa

"10 000 sammu", idee autor Joosep J. Ehasalu

"Janu", idee autor Eva Kübar

"Vaba tahe", idee autor Tõnis Pill

"Patarei partii", idee autor Raul Viitung

"Valgus ei saagi vanaks", idee autor Heilika Pikkov

"Idee", idee autor Taavi Arus

Üheminutilise filmi toetus tegijale on 1000 eurot ning filmid peavad valmis olema hiljemalt 1. juuniks 2022.