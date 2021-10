Ühe minuti film | Martti Helde ja Mattias Veermetsa "Tihumeeter"

Metsadebatt on nõudnud aastatega tihumeetrite jagu lehepinda. Vahetunud on seitse valitsust, aga probleemi pole lahendatud. Eesti on riigi pindala ja raiemahu suhtes Euroopas esikohal. Film on üles võetud ühe katkematu kaadrina.

Filmi autorid on Martti Helde, Mattias Veermets, originaalmuusika autor Mick Pedaja. Meeskond kuulusid ka Tõnis Tuuga, Hendrik Krinal ja Elina Litvinova. Film valmis Eesti filmi instituudi eestvedamisel.