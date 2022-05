EKA keraamikud avavad Tallinna loomaaias mammuti skulptuuri

EKA keraamika osakonna tudengid on ette võtnud ühe suure projekti, mille tulemusel valmib Tallinna loomaaeda betoonist mammuti skulptuur. Projekt sai alguse 2021. aasta kevadsemestri õppeainest "Objekt Eksterjööri", mille käigus tegid noored kunstnikud ajurünnaku, mõeldes skulptuurile avalikus ruumis. Koostööpartner Tallinna loomaaed andis teemaks "väljasurnud liigid", visandamist võttis kuju nn läbipaistev skulptuur.

Uus mammuti skulptuur on läbipaistev. "Nähtamatu" on vaadeldav igast küljest ning kujutis tekib selle sees olevast negatiivsest alast. Projekti läbiviijate sõnul pakub skulptuur puhkepaika, peavarju, mängurõõmu ning kannab positiivset sotsiaalset sõnumit. Tänapäevase elu tempoka ja peadpööritava kulgemise juures on skulptuuri eesmärk panna inimesed korraks aega maha võtma ja mõtisklema loomadest, keda kas enam ei ole või kes on väljasuremisohus praegu. Liigid kaovad kahjuks liiga märkamatult, arvavad projekti loojad.

Skulptuur on mõõtmetega 2,5 x 4,1 x 1,5 meetrit ning see on valmistatud mustaks pigmenteeritud betoonist. Sellise suuremahulise skulptuuri valmimine on olnud tõeline väljakutse ning esialgse plaani kohaselt oleks see pidanud valmima juba aasta varem. Hoolimata takistustest on "Nähtamatu" tänaseks võtnud juba nähtava kuju ning selle osad on betooni valatud.

Skulptuur koosneb kolmest osast, mis ühendatakse omavahel loomaaias ettevalmistatud platsil maikuus, mil tööle antakse viimane lihv.

Teose autor on Triin Türnpuu ning projekti meeskonda kuuluvad kaasautorid Lauri Kilusk, Urmas Puhkan, Kristel Saan, Keidi Jaakson, Katri Palmik, Triin Lehismets ja Sanna Lova.

Avamine toimub 1. juunil kell 17.