Mait Vaik: minu tegelaste rahuotsingud enamasti rahuni ei vii

Kultuurkapital tunnustas kirjanikku, muusikut ja laulutekstide autorit Mait Vaiku hiljuti teose "Simulatsioon" eest kirjanduse aastaauhinnaga. Oma lugude tegelastest rääkides kirjeldas Vaik, et nad otsivad rahu, aga selle otsimine on neurootiline ja pingutatud ning enamasti rahuni ei vii.

Vaik tunnistas, et tunnustus tuli ootamatult, kuivõrd head kirjandust on palju.

Ta ütles, et tema lugudes ei mitte olukorrad niivõrd ebamugavad, vaid see ebamugavus on peamiselt nende peas ja hinges. "Neid vaevab üksindus, ebatäiuslikkus, millega nad üritavad hakkama saada oma jõududega, ka vajadus lunastuse järele," kirjeldas ta saates "OP".

"Nad püüdlevad rahu poole, aga see rahu otsimine on äärmiselt neurootiline, pingutatud. Selline rahu otsimine enamasti rahuni ei vii. Pigem viib see, et sa pead siin elus nende olukordadega toime tulema ja mitte nende eest põgenema."

Laulusõnade kirjutamisest rääkides märkis Vaik, et mida vanemaks ta saab, seda vähem oskab ta ennustada, kuidas konkreetsel lool läheb või kuidas tekst mõjub. "10–15 aastat tagasi oli see taju tugevam ja parem. Aga mõne loo puhul saad küll aru, et see läheb korda."

Laval olemist Vaik kunagi nautinud ei ole.

"Ma olen alati üritanud vältida laval olemist. Aga Vennaskond ei olnud minu jaoks mitte ainult laval olemise ega staaritsemise koht, vaid ma võtsin asja siis tõsise missiooniga. Ei olnud alati kerge. Vennaskonnal ei ole algusest peale kohe kerge olnud. See oli natuke nagu võitlus."

Vaik tõdes, et näeb kodurajoonis rahutust ja muret. "See õudne asi võiks inimesi liita. Põhiline on see, et koos selles olukorras hakkama saada, kurjuse vastu võidelda ja Ukrainat toetada. Mitte üksteist süüdistada."

"OP" on ETV eetris neljapäeval, 17. märtsil kell 20.00.