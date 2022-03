Eesti Kontsert korraldab Dubai EXPO-l Eesti rahvuspäeva kontserdid

Igale riigile on Dubai maailmanäitusel nähtud ette üks päev, mida nimetatakse rahvuspäevaks ja kus tema tegemised on tähelepanu keskpunktis. Nii on Eesti paviljon 20. märtsi ümbrusesse planeerinud mitu kultuuri- ja äriüritust, hea Eesti muusika eest vastutab Eesti Kontsert.

"See on meile suur au ning oleme selleks puhuks kokku pannud kava, mis näitab Eestit põnevast küljest, seob meie mineviku ja tänapäeva helid, taustaks vaated Eesti puhtast loodusest," rääkis Eesti Kontserdi juht Kertu Orro. "See on hea võimalus ka muusikutele, kaks viimast aastat on Eesti muusikaekspordi võimalused imeõhukeseks lihvinud. Ma väga loodan, et äratame nende kontsertidega maailmanäituse külastajates piisavat huvi, et rääkida neile muusikalisi lugusid Eestist kui väga mitmekesisest kultuuririigist," lisas ta.

Pühapäevane rahvuspäev algab avatseremoonia ja Eesti lipu heiskamisega EXPO keskväljakul Al Wasli võrekupli all, külalistele esineb Estonian Voices. Päeva lõpetab aga rahvuspäeva suur kontsert Dubai Millenium Amphiteatre'i laval, kus peale Eesti tuntuima vokaalansambli astuvad maailmanäituse külastajate ette Sander Mölder, Jonas Kaarnamets ja keelpillikvartett FourEst koosseisus Egert Leinsaar (viiul, ERSO), Marge Uus (viiul, ERSO), Sandra Klimaitee (vioola, ERSO) ja Theodor Sink (tšello, ERSO).

Kontsert on kombinatsioon esinejate originaalloomingust ja rahvamuusikast, mis on seatud tänapäevasesse impro-popi kõlavormi. Ansambli Estonian Voices kunstilise juhi Kadri Voorandi ja Sander Mölderi koostatud kava tuumpunktiks on pilguheit meie rahvamuusika traditsiooni läbi laulu, mis on saanud mitmekülgsete vahenditega töötlused. Muusikalist osa toetavad Visit Estonia loodud visuaalid Eestist loodusest. Kontsert viib Eesti rahvuspäeva külalised maagilisse helimaailma ja Eesti looduse rüppe, mis loob tugeva aluse mõttel rännata ja suurelt unistada.

Rahvuspäeva eelõhtul, 19. märtsil annab Dubai Millennium Amphiteatre'i laval kontserdi rahvusvahelise tähelennuga Eesti artist Noep ehk Andres Kõpper, Eesti paviljoni tänuõhtul 20. märtsil astuvad muusikutena aga üles Tiit Kikas ja DJ Sander Mölder.

Dubai maailmanäitus on Eesti jaoks aasta suurim äri- ja riigiturunduse üritus. Eesti lipusinine paviljon räägib Dubais meie digilugu, aga ka PISA tipus olevast haridusest ja loodusearmastusest, mis käib käsikäes valmisolekuga uusi tehnoloogiaid testida. Dubai maailmanäitus sulgeb oma uksed märtsi lõpus.