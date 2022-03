Narva Vaba Laval esietendub "Ma võiksin sulguda pähklikoorde"

Narva Vaba Laval esietendub laupäeval, 19. märtsil lavastus "Ma võiksin sulguda pähklikoorde", mis on ühtaegu dokumentaalne ja poeetiline uurimus üksindusest ja üksildusest.

"Ma võiksin sulguda pähklikoorde" põhineb 2021. aasta sügisel tehtud 33 intervjuul inimestega, kelle igapäevaelus või -töös on üksiolemisel määrav roll. Osa lugudest kõlab laval sõna-sõnalt nii, nagu neid intervjuudes räägiti; osa on luuletaja Aare Pilve käe all saanud poeetilise vormi.

"Üksindus ega üksildus ei ole kellelegi tundmatud seisundid. Mingil viisil tabavad need elu jooksul ilmselt kõiki," leiab lavastaja Priit Põldma.

"Inimesed, kes selles lavastuses sõna saavad, on kas elu sunnil või omast vabast tahtest pidanud nende seisunditega tegelema vahest põhjalikumalt kui teised. Nad on julgenud vaadata sügavale iseendasse ja näinud seal midagi, millel on jõudu ka teisi kõnetada."

Lavastus uurib, mida üksindus inimesega teeb, kas mõned inimesed on loodud üksildasemaks kui teised ning missuguste niitide kaudu on inimene ka üksi olles teistega seotud.

Teksti on loonud Mari-Liis Lill, Aare Pilv ja Priit Põldma, lavastaja on Priit Põldma, kunstnik Arthur Arula, helikujundaja Kalle Tikas, liikumisjuht Ingmar Jõela, valguskunstnik Priidu Adlas. Mängivad Mari-Liis Lill, Kaie Mihkelson (Eesti Draamateater), Liina Olmaru, Gert Raudsep, Sander Roosimägi ja Joosep Uus (Eesti Noorsooteater).

Lavastus esietendub 19. märtsil kell 19 Narva Vaba Laval, järgnevad etendused Tallinnas 22. ja 23. märtsil.