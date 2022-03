Esimese Väikese Printsi auhinna pälvis Rein Agur

Rein Agur on esimene nukuteatri lavastaja Eestis, kes on saanud professionaalse nukuteatrialase koolituse nukunäitleja erialal toonases Leningradi riiklikus teatri-, muusika- ja kinematograafia instituudis. Ta on loonud pea 60 aasta jooksul ümmarguselt 130 lavastust.

Aguri lavastustele on omane mängulisus, kujundlikkus, mitmetasandilisus, fantaasia ning erinevate mängulaadide ja stiilide põimimine. Esimesena Eestis tõi ta nukuteatrisse eesti kirjandusklassikud Tammsaare, Tuglase ja Kitzbergi ning maailmaklassikast Shakespeare'i.

Esimese Väikese Printsi auhinna pälvis lavastaja Rein Agur. Autor/allikas: Rene Topolev

Laureaadi valis välja viieliikmeline žürii, ASSITEJ Eesti keskuse juhatus koosseisus Janika Johanna Koppel, Reeli Lonks, Marek Demjanov, Allan Kress ja Kaido Rannik.

Laureaadile antava Väikese Printsi skulptuuri on loonud Rahumäe Põhikooli Kaunite Kunstide tarbekunstiringi 6. klassi õpilased Elisabeth Eesalu ja Saskia Sokk juhendaja Heddi Veske käe all.