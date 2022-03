Positivuse esinejate hulka lisandusid Megan Thee Stallion ja Jamie xx

Kolmekordne Grammy-võitja Megan Thee Stallion jõudis Ameerika hiphopiskeenele 2019. aastal. Pärast lühialbumite "Fever" ja "Suga" avaldamist ilmus temalt 2020. aastal ka täispikk debüütalbum "Good News" ja kaks tema lugu – "Savage" (remiks koos Beyonce'ga) ja "WAP" koostöös Cardi B-ga jõudsid USA singlimüügiedetabeli tippu. Tema kõige uuemas loos "Sweetest Pie" teeb kaasa Dua Lipa.

Jamie xx on üks oma aja hinnatuimaid elektroonilise muusika produtsente, kes mõjutas oma indie-, R&B- ja tantsumuusikat siduva bändiga The xx palju hiliste 00ndate saundi ning kellest sai seejärel nõutud remiksija ja produtsent. Tema debüütalbum "In Colour" ilmus 2015. aastal ja sellelt ilmusid singlid nagu "Loud Places", "I Know There's Gonna Be (Good Times)" ja "Gosh". Tema seni uusim singel "Idontknow" ilmus 2020. aastal.

Läti kohalikest artistidest lisandusid esinejate hulka Ansis, Citi Zēni, Arturs Skutelis, Rolands Če, Sudden Lights, Būū, Edavārdi, Prusax, Sigma, Elizabete Gaile, MUUD, Ods, ZEĻĢI, Nova Koma, $ourJ jt.

Positivus toimub 15. ja 16. juulil esimest korda uues asukohas – Riias Lucavsala saarel.

Festivali Positivus 2022 seni kinnitatud artistid on A$AP Rocky, Megan Thee Stallion, Jamie xx, Caribou, Thundercat, Yves Tumor & Its band, SoFaygo, Bas, Moses Sumney, black midi, Black Country, New Road, ansis, Citi Zēni, Arturs Skutelis, rolands če, Būū, Edavārdi, Prusax, VIŅA, Sudden Lights, Sigma, Elizabete Gaile, MUUD, Ods, Zeļģis, Nova Koma, $ourJ. Oodata on lisa.