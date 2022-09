Jamie xx avaldas uue singli

Briti produtsent Jamie xx mängis möödunud kuul esmakordselt plaate The Notting Hill Carnivalil Londonis ning nüüd avaldas ta suvistest festivalidest inspireerituna uue singli.

"Selles loos on palju häid mälestusi. Ma olen ülimalt rõõmus, et saan seda täna maailmaga jagada. Aitäh, et tantsite," kirjutas Jamie xx sotsiaalmeedias lugu avaldades.

Tänavu on Jamie xx avaldanud veel ühe singli, pealkirjaga "Let's Do It Again", mis oli tema esimene soololugu pärast kaheaastast pausi.

Kuula uut singlit "Kill Dem" siit: