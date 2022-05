The xx'i liige Oliver Sim avaldas uue singli oma sel aastal ilmuvalt debüüt-sooloalbumilt.

Ühes uue singliga "Hideous" avalikustas Sim, et on alates 17. eluaastast elanud HIV-positiivsena ja tema sooloalbum on kirjutatud eesmärgiga end osaliselt sellega kaasnevast häbist ja hirmust vabastada, vahendab Stereogum.

Tema debüüt-sooloalbum "Hideous Bastard" ilmub sel aastal, ta on albumilt juba avalikustanud singlid "Romance With A Memory" ja "Fruit". Uuel singlil teeb kaasa endine Bronski Beati/Communardsi laulja Jimmy Somerville. Singli, nagu ka kogu albumi, produtseeris Simi bändikaaslane Jamie xx.