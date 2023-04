Ansamblist The xx tuntud Romy avaldas soolosingli "Enjoy Your Life"

The xx'i laulja Romy (Romy Madley Croft) uus singel "Enjoy Your Life" ilmus koos muusikavideoga.

"Mul on väga suur aru, et sain uuel singil Beverly Glenn-Copelandi laulu "La Vita" tausta kasutada," kirjutas Romy sotsiaalmeedias. "Glenn, sa oled ikoon ja inspireerid mind."

Laulja lausus, et uue singli muusikavideo on tema jaoks ülimalt personaalne ning ta soovib sellega edasi anda tugevaid emotsioone, sealhulgas eufooriat.

Seni oli Romy värskeim singel "Strong", mis ilmus möödunud aasta sügisel. Uue loo "Enjoy Your Life" produtseerisid Fred Again.., Stuart Price ja Jamie xx (ansamblist The xx).