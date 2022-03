HÕFF-il esilinastub kolm uut Eesti lühifilmi

Kassetti kuulub Eesti esimese natsizombifilmi "Reich of the Dead" järjelugu "Reich of the Reich". Filmi režissöörid on Julius Kits ja Harly Kirsipuu, kes on tuntud ka Imelike Filmide Festivali korraldajatena.

Eriüksuse missioon likvideerida viirus, mille eesmärk oli ellu äratada teises maailmasõjas hukkunud saksa sõdurid ja moodustada neist elavate surnute superarmee, on läbi kukkunud. Viirusega nakatunud natsizombid on hõivanud vana mereäärse kindluse, kus viiakse läbi võikaid eksperimente. Kokku pannakse uus eriüksus, mis peab kindluse vallutama, aga aega jääb üha vähemaks.

"Võrreldes eelmise filmiga läksid võtted oluliselt valutumalt," ütles Kirspuu ja lisas, et peamiselt seetõttu, et neid otsis üles Urmas Sildnik, kes oli lahkesti nõus meid Patarei vanglasse filmima laskma, seega võttepaik oli olemas. "Stsenaarium kirjutas sel korral ainuisikuliselt Jürgen Rooste," selgitas ta.

Katariina Aule film "Vinguv jalaluu" põhineb Meelis Friedenthali samanimelisel jutustusel ja räägib arheoloogist, kes hakkab uurima maapõuest leitud jalaluud, mis osutub antiikseks vilepilliks ja millest tulev nõiduslik heli võtab arheoloogi üle võimust. Mängivad Silva Pijon, Grete Konksi, Carmen Mikiver, Aleksander Eelmaa ja Raivo Adlas.

"(Ära) vaata" on Raoul Kirsima film üksi elavast eakast naisest, kellele hakkab tunduma, et teda jälgitakse. Isegi tema lihane poeg ei suuda teda vastupidises veenda. Mängivad Laine Mägi, Ott Aardam ja Peep Kirsima.

Kõik kolm lühifilmi osalevad ka Eesti žanrifilmide konkursil. HÕFF toimub tänavu 29. aprillist kuni 1. maini.