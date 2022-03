HÕFF-i avab "Nosferatu" tummfilmil põhinev lavastuslik kontsert

Tegu on lavastusliku film-kontserdiga, kus kasutatakse teatraalseid show-elemente ja eriefekte. Linastuselt ei puudu ka Nosferatu, keda kehastab Elina Reinold.

""Nosferatu" on osa mu loomingulisest vereringest," ütles ansambli Kriminaalne Elevant juht Kaspar Jancis, kes on ka esitatava muusika autor ja film-kontserdi lavastaja.

"Tundub, et ring on täis saanud ja kuulus vampiir, kes selleks puhuks hauast tõuseb, saab meist paraja annuse verd välja imeda, et see ajatu teos taas rahva ette tuua. Usun, et meie ettevõtmisest tuleb meeldejääv ja eristuv filmi- ja muusikakogemus."

Koos Jancisega astuvad Haapsalus lavale Henry Tiisma, Eno Kollom, Moorits Lill ja Danel Aljo. "Nosferatut" helindas ansambel ka 2003. ja 2004. aastal, kui toimus "Nosferatu" Eesti tuur.

Ansambel Kriminaalne Elevant. Autor/allikas: Tauno Ööbik

HÕFF-i juhi Helmut Jänese sõnul saab ligemale 20 aastat tagasi esitatu täiesti uue ilme. "Kõik on uus, ka aeg, milles me elame, on teistsugune – ärev, mis annab ka sellele filmile teise tähenduse," ütles ta.

Bram Stokeri romaani "Dracula" järgi valminud filmis sõidab Wisborgi kinnisvaramaakler Hutter Karpaatides asuvasse krahv Orloki maalossi, et müüa selle peremehele linnas asuv maja. Juba esimesel ööl näitab Orlok külalisele, kes on majas peremees ja peagi jõuavad koletu vampiiri pikad käed ka Hutteri kojujäänud pruudini.

F. W. Murnau filmi sajandat sünnipäeva – "Nosferatu, õuduste sümfoonia" esilinastus 4. märtsil 1922. aastal Berliinis – tähistatakse praegu üle terve maailma.

Juubel on ka ansamblil Kriminaalne Elevant, mis alustas tegutsemist 2002. aastal. Ansambli muusikat on selle asutajaliige, rohkem animafilmide lavastajana tuntud Kaspar Jancis iseloomustanud sõnaga "tingel-tangel" – see on segu pungist, tangost, rokist, tsirkuse- ja kabareemuusikast ning paljudest teistest stiilidest.

Ansambel on kirjutanud filmi- ja teatrimuusikat, sealhulgas filmidele "Röövlirahnu Martin" ja "Kapten Morten lollide laeval" ning lavastustele "Totu kuul" ja "Naksitrallid", samuti on välja andnud viis plaati. Jancise enda esimene sooloplaat "Jää" ilmub lähiajal.

Haapsalu õudus- ja fantaasiafilmide festival toimub tänavu 29. aprillist 1. maini.