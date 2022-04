HÕFF kuulutas välja kava, programmi lisandus Jaak Kilmi "Tagurpidi torn"

29. aprillist 1. maini Haapsalus toimuv Baltimaade suurim žanrifilmide festival toob vaatajate ette ligemale 30 õudus-, ulme- ja põnevusfilmi enam kui kümnest riigist. Programm ja teated festivali ürituste kohta on täies mahus olemas.

17. korda toimuv Haapsalu õudus- ja fantaasiafilmide festivali avab teatraalne film-kontsert "Nosferatu 100. Remiks", ning tänavu 100-aastaseks saavat tummfilmi helindab ansambel Kriminaalne Elevant eesotsas Kaspar Jancisega.

Viimane film, mis programmi lisati, on põnevik "Tagurpidi torn" (2021). Film räägib lastekamba suvest alevikus, kus suurimat lõbu pakub turnimine mahajäetud tootmiskompleksis. Seal viibimine keelatakse neile aga ära. Kamba pealik Kristjan ja tema sõbrad otsustavad keelust üle astuda. Otsus muudab nende elu ning paneb sõbrad karmi vastasseisu.

Programmis on ka teiste Eesti autorite teoseid, näiteks saab näha Mart Sanderi õuduskriminulli "Kuues saladus" ja Julius Kitse ja Harly Kirspuu natsizombikomöödiat "Reich of the Reich".

Muuhulgas toimub ninja-filmide maraton, filmid jäävad nende populaarsuse kõrgaega ehk 1980ndatesse. Programmis on esindatud ka nii-öelda vana kuld (nagu "Tähesõdalased", "Insener Garini hüperboloid", "Džuudopoisid").

Lõpufilmiks on Sam Raimi armastatud kultusteos "Kurjad surnud 2", mille välja tulekust möödub 35 aastat. "HÕFF pole ammu lõppenud nii lõbusalt, kui sel aastal," ütles festivali juht Helmut Jänes.