HÕFF avalikustas esimesed filmid tänavusest kavast

Haapsalu õudus- ja fantaasiafilmide festival kuulutas välja esimesed filmid, näitamisele tuleb Paul Andrew Williamsi õuduspõnevik "Härg" ("Bull") ja Ana Lily Amirpouri uus film "Mona Lisa ja verekuu" ("Mona Lisa and the Blood Moon").

Härjaks hüütud gangster, kelle tema enda jõuk kümme aastat tagasi tappis, ilmub müstilisel kombel välja, et otsida üles oma poeg ja maksta kätte tapjatele. Väikese-eelarveline, vaid 18 päevaga üles võetud film, mille nimiosas on "Tapanimekirjast" tuttav Neil Maskell, on brutaalne ja nõrganärvilistele vaatajatele mittesoovitatav.

"Oma tooruselt võib see tunduda jubedam kui kümme õudusfilmi kokku," ütles HÕFFi juht Helmut Jänes.

Festivalil saab näha ka vampiirivesternit "Tüdruk läheb öösel üksi koju" lavastaja Ana Lily Amirpouri uut filmi "Mona Lisa ja verekuu" ("Mona Lisa and the Blood Moon"). Õudussugemetega fantaasiapõnevikus, mis on vürtsitatud tehno- ja raskemuusikaga, põgeneb üleloomulike võimetega eluvõõras noor naine vaimuhaiglast, sukeldudes neoontuledes särava New Orleansi melusse. Filmis mängivad teiste hulgas Kate Hudson ja Jeon Jong-seo.

Haapsalu õudus- ja fantaasiafilmide festival toimub 29. aprillist 1. maini Haapsalu kultuurikeskuses.