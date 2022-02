HÕFF toimub pärast kahte aastat taas volbriööl

Tänavuse festivali kuupäevad on 29. aprill kuni 1. mai, mullu toimus HÕFF koroonaviiruse tõttu augusti keskel, tunamullu aga mai alguses ainult veebis.

"HÕFF on algusest peale seotud volbriga, kui nõiad lendavad ringi ja õhk on üleloomulikust paks – kõik märgid näitavad, et lõpuks on see jälle nii ja meie fännid saavad Haapsalus tähistada kevade võitu talve üle," ütles festivali juht Helmut Jänes.

Kavas on värsked žanrifilmid Eestist ja mujalt maailmast, samuti esinduslik retro- ja friigifilmide valik, lisaks eriüritused. Mida täpsemalt Haapsalus näha saab, Jänes veel avaldada ei soovi.

Haapsalu õudus- ja fantaasiafilmide festival toimub 17. korda ja on suurim omasugune Balti riikides.