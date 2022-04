Jaak Kilmi: peale "Tagurpidi torni" vaatamist võiks lastega sellest rääkida

"Ma sain selle info onu kaudu," ütles Kristjani osatäitja Nils Jaagup, kes läks esimest korda castingule. "Ma väga kindel ei olnud, mis seal tehakse," ütles ta. Nils Jaagup lisas, et kuigi ta polnud näitlemist varem harrastanud, oli tal siiski karakteriga lihtne samastuda, sest Kristjani tegelaskuju oli temaga olekult sarnane.

"Nils oli tulnud pool aastat tagasi Saksamaalt tagasi Eestisse elama, ehk siis Nils eristus teistest lastest - ta ei olnud nagu Eesti laps, ta ei olnud häbelik," rääkis režisöör Jaak Kilmi. Tema sõnul paluti Nilsil castingul laulda omal soovil üks laul ning Nils tegigi seda kõhklemata. Eesti lapsed reeglina nii julged pole.

"Tagurpidi torn" on alla 12-aastastele lastele mittesoovitatav põnevik, kuid režissööri sõnul on üldiselt film tehtud lastele sobilikul moel. "Ma arvan, et see on film, peale mida võiks lastega rääkida sellest," ütles Kilmi. "Ma ise lapsevanamana ütleks, et seda on jube hea koos lapsega vaadata."