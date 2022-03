Filmid "Kõrb" ja "Tagurpidi torn" jõuavad ka nägemis- ja kuulmispuudega inimesteni

MovieReading rakendus annab võimaluse kirjeldus- või vaegkuuljate subtiitrid alla laadida ja see sünkroniseerib end filmis toimunuga, mis annab võimaluse filmi sisu paremini kinosaalis jälgida ja sellele kaasa elad.

Jakob Rosin (Eesti Pimedate Liidu Juht ja ligipääsetavuse konsultant) ütles, et on selle uudise üle väga rõõmus. "Ligipääsetavate, kirjeldustõlkega filmide kättesaadavus on olnud filmivaldkonnas üks suuremaid probleeme. Kui nägija on harjunud, et läheb talle sobival ajal kinno ja naudib linateost, siis nägemispuudega inimene seda nii lihtsalt teha ei saa," lisab ta. "Rõõm on aga sellest, et nüüd on Eestis MovieReading rakendus, mille abil filmidele ja nende kirjeldustõlkele ligi pääseb. Kui uued Eesti filmid sinna lisanduvad, on see vaid rõõm."

MovieReadingu abil saab materjalid kätte hetkega. "Rakenduses tuleb kasutajal vaid soovitud filmi kirjeldustõlge alla laadida ja käivitada. Seejärel kuulab telefon kinos või kodukinos mängiva filmi heli ja sünkroniseerib telefonist mängiva kirjeldustõlke filmi käiguga. Nii saab nägemispuudega inimene kasutada kõrvaklappi, kuulates kirjeldustõlget ilma teisi segamata."

Eesti vaegkuuljate liidu esinaine Külliki Boda lisas, et kuulmislangusega inimestel on väga hea meel, et on loodud filmi "Kõrb" ja "Tagurpidi torn" kirjeldavad subtiitrid. "Need on MovieReadingu äpis, seega saab vaadata filmi ja lugeda ka abistavat teksti telefonist. Ilma helikirjelduseta jäävad kuulmislangusega inimestele arusaamatuks mitmed emotsioonid, näiteks miks tegelane võpatas, millised on loodushääled, mis peitub laulusõnades," selgitas Külli.

Mängufilmi "Tagurpidi Torn" produtsent Evelin Penttilä sõnul on nende jaoks oluline, et "Tagurpidi Torni" saaksid vaadata kõik Eesti noored. "Mul on väga hea meel, et tehnoloogia võimaldab täna ka nägemis- ja kuulmispuudega vaatajatel koos kõikide teistega kinolevi faasis seda nautida. Selge on see, et filmis esilekerkivate teemadega võitlevad absoluutselt kõik. Loodetavasti saab sellest õige pea standard, et värsked Eesti filmid jõuavad kinolevisse koos MovieReading lahendusega," selgitas Evelin.