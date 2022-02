Kadri Kõusaar enda uuest mängufilmist "Kõrb": see annab lootust

Kadri Kõusaarel tuleb välja uus mängufilm "Kõrb". Kõusaare sõnul on tegemist armastuslooga, mis jutustab kahe üksiku hinge kohtumisest kõrbes.

Jordaania ja Egiptuse kõrbetes on Kõusaar viibinud palju, mistõttu soovis ta ka enda uue filmi just nendes kohtades üles võtta. "Võib ju mõistatada, miks Eesti naine kondab sellistes kohtades, aga mulle on alati meeldinud seiklused ja läbi teistsuguste kultuuride ja maade ennast avastada," tõdes režissöör.

Kuigi Eesti vaatajale võib kõrb jääda võõraks, leiab Kõusaar, et linateosega suudetakse publikuni tuua vaheldust hetkesesse talvisesse ja halli ilma.

Täpsemalt jutustab Kõusaare film Rootsi naisajakirjanikust, kes suundub Siiani poolsaarele lugu tegema. Küll aga ei lähe ajakirjaniku reis plaanipäraselt ning ta röövitakse.

Kõusaar tõdes, et filmi loomiseks sai ta inspiratsiooni kohalike inimestega suheldes ning nende lugusid kuulates. "See on kuidagi mu hinge jäänud ja lootsin seda ka kuidagi vaatajale edasi anda."

Esialgu kandis Kõusaare film pealkirja "Surnud naine", kuid režissöör leidis, et selline pealkiri võib endas kanda valet tähendust. Naise soov oli pigem kujutada inimese hingelist surma. "Tema elust puudus armastus, läbi selle oli ta justkui emotsionaalselt surnud," selgitas ta.

Kõrbe rolli filmis näeb Kõusaar tähelepanuväärsena. "Eesti maastikul on jällegi teistsugused olud," tõdes autor, kelle sõnul saab näiteks hingelisi eneseotsinguid kujutada ka hoopis sügavam metsas. Küll aga tekitab kõrbes olemine Kõusaarele rohkem vabaduse tunnet, kuna silme ees avardub lai kõrbeväli. "See annab sellist lootust," rääkis ta.

Omamoodi kontrasti soovis Kõusaar luua ka enda linateoses. Kuigi pantvangi võetud naine oli sunnitud elama hütis keset kõrbe, suutis ta siiski tajuda vabadust, mida liivaväli talle pakub.

"Kõrb" sündis rahvusvahelise koostööprojektina. Kõusaare sõnul on ka Eestis võimalik väga häid filme teha, ent tihtilugu jääb kõik eelarve taha kinni. Nii on sunnitud mitmed kodumaised filmitegijad ühendama väed välismaalastega.

"Eestis on tegelikult väga palju andekaid filmitegijaid, aga nad kõik kaklevad seal ühe väikse paja ümber," rääkis Kõusaar Eesti filmirahastusest ja leiab, et kodumaised linateosed vajaksid rohkem rahalist toetust.

"Kõrbe" esilinastus toimus möödunud aasta oktoobris Lõuna-Koreas Busani rahvusvahelisel filmifestivalil. Kõusaare sõnul võeti film väga hästi vastu ning tagasiside sellele oli hea. Eestis linastub film 25. märtsil.