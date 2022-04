Eesti eksperimentaalfilm "Epitaaf" esilinastub Busani lühifilmifestivalil

"Epitaaf" on eksperimentaalne lühifilm, kus femitsiidi mõrva loo jutustamiseks kasutatakse eranditult ainult liikumatuid pilte. Piltidega katsetamise idee tuli hiljutisest kunstilisest koostööst Silvia Lorenzi ja operaator Peter Kollanyi vahel. "Epitaaf" on ka esimene film, mis on täielikult üles võetud Lomography filmilindile.

"Epitaaf" režissöör ja stsenarist on Silvia Lorenzi, operaator ja stsenarist Peter Kollanyi, montaažirežissöör Jette Keedus, kunstnik Freda Purik, helirežissöör Markus Andreas, helilooja Alessandro Malcangi, produtsent Olari Oja (Parrot and Stick). Filmi peaosades on Elena Stefanuto ja Rene Reinumägi.

Busan rahvusvaheline lühifilmifestival toimub 27. aprillist kuni 2. maini.