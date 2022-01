Kadri Kõusaare uuest filmist "Kõrb" ilmus lühiklipp

Filmi "Kõrb" algidee tekkis Kadri Kõusaarel juba 2012. aastal, linateos on inspireeritud tema enda mõtetest ja rännakutest Egiptuses ja Jordaanias. "Olen Lähis-Ida vastu huvi tundnud juba kakskümmend aastat ja seal natuke ka ringi reisinud. Kõrbes on väga erilaadne meeleolu - seal saab hing sõna otseses mõttes lennata."

Film räägib loo naisajakirjanikust Ingridist (Frida Westerdahl), kes on töölähetusel inimestest ja seadustest hüljatud Siinail, kus rühm Palestiina mehi võtab ta pantvangi ja peidab kõrbesse. Peagi leiab Ingrid end aga armumas vangistajatest kõige sümpaatsemasse – Alisse (Ali Suliman). Jõugu juhil Moussal (Firas Taybeh) tekivad kohe olukorda aimates kahtlused, et armumine võib tuua kaasa reetmise.

Lühiklipp:

Filmi "Kõrb" maailma esilinastus toimus Lõuna-Koreas Busani rahvusvahelisel filmifestivalil 2021. aasta oktoobris. Kõrb linastub Eesti kinodes 25. märtsist 2022.

Režissöör ja stsenarist Kadri Kõusaar, osatäitjad Frida Westerdahl, Ali Suliman ("200 meetrit", "Paradise now"), Firas Taybeh, Magnus Krepper ("The Unlikely Murderer", "Astrid Lindgreni rääkimata lugu") ja Jessica Grabowsky ("Kus kõndisime kunagi", "Tom of Finland").

Operaator on EFTA laureaat Sten-Johan Lill ("Viimased", "Skandinaavia vaikus", "Päevad, mis ajasid segadusse"), monteerija Menni Renvall, helirežissöör Joona Jyrälä, kostüümikunstnik Anu Gould, grimmikunstnikud Farah Jadaane ja Bill Hazzam, 3D-kunstnik Robert Landes, helilooja BJ Nilsen.

Film valmis Eesti-Rootsi-Soome koostöös. Filmi produtsent on Aet Laigu, kaasprodutsendid Charlotte Most, Maria Larsson Guerpillon, Merja Ritola ja Essi Haukamaa.