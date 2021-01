Kõusaar uuest filmist: mul oli hirm, et minuga läheb nii nagu peategelasega

Jordaanias filmitud "Surnud naine" kujutab naisajakirjanikku, kes reisib mööda eksootilisi sõjapiirkondi ning tegeleb filmis näiteks naiste ümberlõikamise teemaga. "Lähis-Ida ja selle muusika vastu olin ma juba ammu huvi tundnud ning reisinud seal kõvasti," rääkis Kõusaar. "Nüüd õnnestus mul vaatajaga jagada neid seiklusi, muljeid ja ideid, mis ma olen oma eelneva kümne aasta jooksul salve pannud selle Lähis-ida temaatikas."

Kadri Kõusaare filmi "Surnud naine" võtted Jordaanias. Autor/allikas: pressimaterjalid

Idee sellisest filmist tärkas juba pea kümme aastat tagasi ja aastal 2012 oli stsenaariumi esimene versioon juba valmis. "See sündiski tänu minu reisidele Siinais. Mul üks tuttav veetis seal talvi, ma sain tal külas käia ja beduiinidega mööda kõrbe ringi sõita. See tegelikult inspireeris kaudselt seda tegelast," nentis Kõusaar.

"Minult on küsitud, et miks see tegelane, naisajakirjanik ei võiks olla eestlanna. Aga paraku meil Eestis ei ole selliseid professionaalseid ajakirjanikke, kes reisivad mööda sõjatsoone. Teiseks film pidi olema inglise keeles ehk siis me otsisime piltilusat circa 40-aastast näitlejatari, kes suudaks inglise keeles rääkida."

Kõusaar tunnistas, et filmi peategelane, üksik lasteta naine peegeldab tema aastatetaguseid hirme. "Kui ma seda 32-aastasena kirjutasin, siis oli minu hirm, et minuga ei läheks nii nagu selle naisega läheb," rääkis ta. "Ta on seal sellesmõttes viimasel künnisel, et kui ta kohe endale ei leia armastust või elukaaslast, siis ta ei saagi lapsi. Et ta ikkagi peab hakkama mõtlema selle peale, kuna bioloogiline kell tiksub."

Nüüdseks on Kõusaarel oma pere ja küsimusele, kas see rahunemine pole temas kustutanud põlemist, mida vaja põneva filmi tegemiseks, vastas režissöör eitavalt. "Ükskõik kui idülliline sul see pereelu on või ei ole, ma arvan, et kui sa oled selline kunstniku- või loometüüp, siis sul ikkagi see sisemine kärisemine kogu aeg käib."

"See ei pea olema minu isikuga seotud. See, mis maailmas toimub, kas sa oled sotsiaalse närviga, kas sinu arvates on maailmas ebaõiglust," selgitas ta ja lisas, et teda huvitab maailm ja reisimine ning film on meetod, läbi mille ta seda harrastada saab.

Kolm romaani avaldanud Kõusaar kirjutamist kõrvale ei jäta. "Kirjutamine on mingismõttes nagu minu südamelaps, aga seal on tõesti vaja süveneda. Seda ma ütleks julgelt, et väikeste laste kõrvalt on seda väga raske teha. Sa pead ikkagi mitmeks kuuks täiesti eralduma."