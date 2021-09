Kadri Kõusaare uus film "Kõrb" esilinastub Busani filmifestivalil

"Kõrb" räägib Rootsi ajakirjanikust Ingridist (Frida Westerdahl), kelle röövivad Siinai kõrbes Palestiina terroristid. Ingrid aga armub ühte oma röövijatest – Alisse (Ali Suliman). Ali ülemus Moussa kahtlustab, et midagi toimub ning muutub üha ohtlikumaks ja vägivaldsemaks. Lõpuks õnnestub Ingridil küll põgeneda, kuid see võib osutuda illusiooniks.

Filmi režissöör-stsenarist on Kadri Kõusaar, peaosades on Rootsi näitleja Frida Westerdahl ja Iisraeli näitleja Ali Suliman, lisaks astuvad üles Soome näitleja Jessica Grabowski ("Shadow Lines") ning Rootsi näitlejad Magnus Krepper ("Queen of Heart") ja Ann Petren ("The Bridge").

Lisaks "Kõrbele" võistleb Busani Flash Forward võistlusprogrammis Eesti kaastoodetud Juho Kuosmaneni film "Kupee nr 6", mis võitis Cannes'i filmifestivalil grand prix. Maailmakino programmi kuulub Vene-Eesti-Prantsuse film "Kapten Volkonogovi põgenemine".