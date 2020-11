Galerii. Kadri Kõusaare filmi võtted Jordaanias on lõpusirgel

Režissöör-stsenarist Kadri Kõusaare uue filmi peaosades on Rootsi näitlejanna Frida Westerdahl ja Iisraeli näitleja Ali Suliman. Võtted Jordaanias algasid ligi kuu aega tagasi oktoobris ning Eesti võttemeeskonda, eesotsas operaator Sten-Johan Lillega, on tagasi Eestisse oodata nädala lõpus.

Filmi tegevus toimub Siinai kõrbes Egiptuses.Palestiina terroristid röövivad Rootsi naisajakirjaniku Ingridi (Frida Westerdahl) ja peidavad ta kõrbe. Muinasjutulises ja samas õudusunenäolises loos armub naine ühte oma röövijatest – Alisse (Ali Suliman). Ali ülemus Moussa kahtlustab, et midagi toimub ning muutub üha ohtlikumaks ja vägivaldsemaks. Lõpuks õnnestub Ingridil küll põgeneda, kuid see võib osutuda illusiooniks.

"See on film kõikevõitvast armastusest täiesti erineva kultuuritaustaga inimeste vahel, kes leiavad teineteist kõrbes. Just kõrbes on hing alasti ja pinnale ilmub see kõige peamine," kirjeldas Kõusaar valmivat teost.

"Selle aasta märtsis võttesse minema pidanud film jäi COVID-19 pandeemiast tingitud eriolukorra tõttu päevapealt seisma ning algas rohkem kui kuus kuud kestev katsumuste rada, sealhulgas kaotati oluline osa filmi rahastusest," rääkis filmi peaprodutsent Aet Laigu.

"Peale Jordaania võtteid on jäänud veel nädal võtteid Eestis ja Rootsis. Ootame hetkel pingeliselt kultuuriministeeriumi kriisiabi meetme otsuseid ning loodame väga, et ei pea võtteid pooleli jätma," lisas ta.

"Eesti filmitegijate rahvusvaheline haare on märkimisväärselt avardunud nii filmilugude kui ka tootmise mõttes. "Surnud naise" eksootiline ja nukker armastuslugu on julge ettevõtmine, seda enam, et filmi režissöör ja kolme maa produtsendid on naised," ütles EFI peaprodutsent Piret Tibbo-Hudgins.

"Filmi võtted on olnud koroona tõttu raskendatud, kuid võttegrupp ei ole teinud milleski hinnaalandust ja selle eest tuleb neid ainult tunnustada," lisas ta.

Filmi naispeaosatäitja Frida Westerdahl on Rootsi kuningliku draamateatri näitleja. Meespeaosatäitja, Iisraeli näitleja Ali Suliman on mänginud mitmetes filmides ja telesarjades. Rahvusvahelises kaastootmises valmivas filmis teevad kaasa veel Soome näitlejanna Jessica Grabowski ("Shadow Lines"), Rootsi näitlejad Magnus Krepper ("Queen of Heart") ja Ann Petrén ("The Bridge").