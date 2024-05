Eesti eksperimentaalfilm "Epitaaf" on nomineeritud Itaalia vanimale filmipreemiale

Eesti eksperimentaalfilm "Epitaaf" on nomineeritud Itaalia filmiauhinnale Nastro d'Argento parima lühifilmi kategoorias.

"Epitaaf" on fotokaadritest kokku pandud eksperimentaalne lühifilm, mis räägib loo naise mõrvast. Film esilinastus Busani rahvusvahelisel lühifilmide festivalil (BISFF) Lõuna-Koeras.

Lühifilmi režissöör ja stsenarist on Silvia Lorenzi, operaator ja kaasstsenarist Peter Kollanyi, monteerija Jette Keedus, helirežissöör Markus Andreas, helilooja Alessandro Malcangi, kunstnik Freda Purik ja produtsent Olari Oja (Parrot and Stick). Filmi peaosatäitjad on Elena Stefanuto ja Rene Reinumägi.

Nastro d'Argento annab sel aastal välja eriauhinna filmidele, mis tegelevad soolise vägivalla teemaga ning "Epitaph" on üks viiest nominendist. Auhinnatseremoonia toimub 6. mail Roomas Cinema Caravaggios.

Nastro d'Argento (Silver Ribbon) on Itaalia vanim filmiauhind, mida antakse välja 1946. aastast Itaalia rahvusliku filmiajakirjanike ühingu poolt. ​