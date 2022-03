Frida Westerdahl rollist filmis "Kõrb": see oli ilus kogemus

Rootsi näitleja Frida Westerdahl, kes kehastab peategelast Kadri Kõusaare uues filmis "Kõrb", ütles ERR-ile antud intervjuus, et Kõusaarega on tore töötada, sest ta on väga elavaloomuline ja rõõmsameelne oma tegemistes.

Kuidas te karakter kujunes? Kas Kadril oli juba valmis kontseptsioon või te saite seda veel koos Aliga kohendada?

Stsenaarium oli juba olemas, kui ma selle rolli sain. Aga muidugi oli ta sealjuures avatud uutele ideedele ning Ali ja minu ettepanekutele, kuid tal oli väga hea ettekujutus, mida ta tahab. Me proovisime ka teistsuguseid versioone ja stseene, et leida looga kõige paremini sobiv lahendus.

Kas tundsite end selles tegelases ära? Kui palju pidite ennast sinna panema?

Enamik näitlejatest püüavad oma rolli panna ennast võimalikult palju, et teha oma karakter elavaks ja teha oma tööd südamega. Nii et muidugi kasutame endi tundeid ja kogemusi karakteri moodustamisel, kuid me suudame teha seda professionaalselt. Antud juhul oli see üsna lihtne, kuna Kadri oskab kirjutada oma tegelased väga inimlikuks, lihtsaks ja selliseks, et neid suudab mõista igaüks.

Kuidas te sellesse loosse suhtusite? See on ühelt poolt eksootiline, aga teisalt üldinimlik.

Side Ali ja Ingridi vahel oli nii-öelda kahe jalaga maa peal ja elav, selles mõttes oli eksootika vaid võttepaigas ning seda ümbritsevates oludes. Kuid kirg selle töö vastu oli meis kõigis, vaatamata nendele kummalistele oludele, mida see lugu käsitles.

Filmi valmimine ei kulgenud vist nii lihtsalt kui oli kavandatud, seda segas vallandunud koroonaviiruse pandeemia ja sellest tulenenud raskused, mis venitas ka võtete aega?

Jah, võttepäevad olid kurnavad, väga pikad ja koroonapiirangud panid võttegraafiku veel lisasurve alla. Meil oli raske pääseda Rootsist ja Eestist Jordaaniasse, aga lõppkokkuvõttes oli rõõm olla Jordaanias kõigele sellele vaatamata, sest turiste ei olnud ja saime valida endale kõrbes sobivad võttekohad.

Suure osa filmist moodustavad dialoogid Ingridi ja Ali vahel. Kuidas aitas Ali Ingridi karakterit viimistleda?

Ta abi oli suur. Ali on väga avatud ja armastusväärne inimene. Ta suhtus kirglikult inimõigustesse ja poliitikasse ning me arutasime neil teemadel palju, mul oli hea meel kohtuda palestiinlastega. Ma arvan, et tema osalemine filmis oli mulle kui Rootsist tulnud näitlejale oli väga oluline, oli tervitatav kohata teisest kultuurist pärit näitlejaid ja sellest õppida.

Kas arutasite omavahel ka seda, kuivõrd see film aitas kaasa sealse olukorra lahti mõtestamisele lääneriikides, et siinsed inimesed mõistavad sealseid muresid paremini?

Ma väga loodan, et siinsed vaatajad leiavad armastust Ali tegelaskuju vastu ja mõistavad, miks nad käituvad just niiviisi. Me arutasime seda palju ja muretsesime selle pärast, kas me suudame vaatajani jõuda. Püüdsime väga, et see armastuse sõnum jääks kajama.

See oli vist teil esimene suurem filmiroll, seni olete töötanud palju teatris ja löönud kaasa ka telesarjades, kuid näitlemine täispikas filmis oli vist teistsugune väljakutse?

See on teatrist hoopis erinev kogemus. Ma olin ka väga üllatunud, kui mulle seda rolli pakuti, olin seni teinud osatäitmisi Rootsi telesarjades, aga see oli ilus kogemus.

Kas võtaksite selle uuesti ette?

Kindlasti, hea meelega.