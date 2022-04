EMTA-s etendub Carl Orffi ooper "Kuu" ehk "Väike maailmateater" vaid ühel korral

Ooperi lavastaja on Carl Orffi õpilane Thomas Wiedenhofer, muusikaline juht ja dirigent Toomas Kapten, kaasatud on EMTA lauluüliõpilased, sümfooniaorkester, koor, RO Estonia noormeeste- ja poistekoor, Eesti kunstiakadeemia stsenograafia eriala üliõpilased ning valguskunstnik Priidu Adlas.



Dirigent Toomas Kapteni sõnul küpses sellise ühisprojekti mõte pikka aega ning sai tõuke EMTA kontserdi- ja teatrimaja valmimisest. "Tahame ära kasutada kõiki akadeemia võimalusi, alustades meie sümfooniaorkestrist, koorist ja ooperilaulu üliõpilastest, lõpetades EMTA suure saali tehnilise võimekusega. Esimest korda tegutseb ühe eesmärgi nimel sedavõrd suur hulk inimesi," sõnab Kapten ja lisab: "See on austusavaldus EMTA-le ja kogu Eestile, et oleme saanud sellised fantastilised võimalused arendada siin oma muusikaõpet ja muusikaelu."



Värvikas ja omanäoline"Kuu" valmis vahetult enne II maailmasõda, esiettekanne toimus 1939. aastal Münchenis. Pooleteise tunni sisse on paigutatud terve universum koos planeetide ja tähtedega. Ooperi aluseks on vendade Grimmide muinasjutt varastatud Kuust ehk lugu on muinasjutule omaselt lihtne ja arusaadav. Muusika sobib väga hästi just noortele – see on meloodiline, rütmikas, moodne ning väga värvikas – igas taktis uued meeleolud ja kõlad.



Lavastaja Thomas Wiedenhofer on olnud EMTA-ga seotud juba aastaid ja toonud välja mitmeid oopereid. "Tegemist on väga professionaalse ja lõputu fantaasiaga lavastajaga. Olnud ise Orffi õpilane, sealjuures üks tema lemmikuid, on autori mõistmine talle iseenesest mõistetav. Iga liikumine on muusika kaudu läbi tunnetatud," iseloomustas Toomas Kapten lavastajat ning lisas, et soov temaga koostööd teha on ammune.



Viimati juhatas Toomas Kapten sama teost üle 30 aasta tagasi, 1986. aastal Vanemuise teatri laval.