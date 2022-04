Nigula lavastuse "Väljaheitmine ehk Ühe õuna kroonika" menust: see on lihtsalt nii raju tükk

Tõestisündinud lugude põhjal valminud 2016. aastal esietendunud lavastust "Väljaheitmine ehk Ühe õuna kroonika" mängitakse Draamateatris viimast korda. Näitleja Karmo Nigula märkis, et tegemist on raju tükiga, mille etendamise kuue aasta jooksul pole mitte muutunud ainult lavastus ise, vaid ka nemad.

Benstler tunnistas "Ringvaates", et lavastuse lõpetamise jutt algas kaks aastat tagasi, kuid koroona tõttu jõudis kohale alles nüüd.

Rääkides sellest, mis see lavastus on olnud nii populaarne, märkis Nigula, et tegemist on lihtsalt niivõrd raju tükiga.

"Üks asi on see teema, selle ühe mehe lugu, kui ta läheb Londonisse ja püüab seal kohaneda ja hakkama saada. Teine asi on see, et kokku on saanud head osad -- hea lavastaja, hea autor, hea trupp. Kolmas asi on Queeni muusika. See on ka raju. Kogu maitseelamus on raju."

Benstleri sõnul näeb ta igal etendusel, et nad on trupiga justkui üks teatripere. "See on väga erinev teatrielamus ka meie jaoks."

Kui Benstler sai sama rolli eest parima meeskõrvalosa preemia, siis lavastaja Hendrik Toompere Jr. Jr. sai selle eest parima lavastuse preemia. See oli tema esimene suurem tükk Draamateatri suurel laval. Benstler ütles, et sai pärast nelja-viit korda aru, et tegemist on hitiga.

Rääkides sellest, kas kuue aasta jooksul on lavastus ka muutunud, tõdes Benstler, et tema ei mängi kunagi sama asja kaks korda. "Mul on kreedo, et iga kord peab olema midagi uus, ja ma iga kord toon midagi uut sisse."

Nigula tõdes, et nad on ka ise muutunud selle kuue aastaga. "Väga palju asju on juhtunud kuue aasta sees. See oli minu esimene tükk Draamateatris. See oli minu esimene töö, kui ma veel käisin koolis. Elus on igasuguseid asju juhtunud. Oleme vahepeal isaks saanud täpselt samal päeval, täpselt samal aastal."