Robert Annus "Armuleivasööjast": leidsin, et on minu aeg ette võtta Vene dramaturgia

Vanemuise teatri väikeses majas esietendub sel laupäeval Ivan Turgenevi näidendil põhinev draama "Armuleivasööja". Lavastus toob vaatajateni 19. sajandi perekonnaloo ja sellega seotud saladuse. Lavastaja Robert Annuse sõnul on Vene klassikaline dramaturgia geniaalne ja ta tundis, et on tema aeg see ette võtta.

"Armuleivasööja" tegevus rullub lahti Venemaa maamõisas 19. sajandi keskpaigas. Kui peremeheta jäänud mõisa elu hakkavad korraldama uued aktiivsed omanikud, hargnevad lahti sündmused, mis paljastavad peresuhteid tundmatuseni muutva tõe.

"Mineviku sündmused rulluvad olevikus lahti ja muudavad olevikus olevate tegelaste omavahelisi suhteid tundmatuseni. Mõned peavad lahkuma, mõned jäävad ja seda kõike sellises rõõmsas uuriva meele vaimus," selgitas "Aktuaalsele kaamerale" lavastaja Robert Annus.

Nii näeb Annuse sõnul lavastuses läbilõiget erinevate ühiskonnategelaste paletist, alustades omakasupüüdjatest kuni armastuse otsijateni. Üht peategelastest, armuleivasööjat, kehastab Aivar Tommingas.

"See on hea vene klassika, mille juurde võib ikka aeg-ajalt tulla ja sellist klassikalist teatrit on ju tore teha. Tegemist on situatsiooni ja inimesega, millist ausalt öeldes ei kujutagi üldse ette, aga kuidagi peab teda siin siis ikkagi näitama ja eks ma siis annan oma parima," nentis Tommingas.

Vene klassikaline dramaturgia on Annuse sõnul oma olemuselt geniaalne. "Iga lavastaja, iga teatritegija tahab sellega oma karjääris kokku puutuda ja mina leidsin, et see on praegu minu aeg ja ma tahan seda uurida."

Kuigi lugu toimub 19. sajandil, on paralleele tänapäevaga lavastaja sõnul mitmeid.

"Praegu meil muidugi hävingu hetk ja ka seal maamõisas tegelevad pärisorjad ja aadlid omavahel teatud vägivalla algete kasutamisega. Seda siis pehmel ja väga viisakal moel, aga see on selle vägivalla ja hävingu läte ja selle mahendamist ning lahendamist, sellele lahenduste leidmist me siin kõik üheskoos otsimegi," lisas Annus.