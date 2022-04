Sakala 3 teatrimaja lavale jõuab "Musträstas" Johan Elmi lavastuses

Johan Elmile on Musträstas juba teine Harroweri tekst, esimene oli tema diplomilavastus "Noad kanade sees" 2018. aastal.

"Mulle tundub et Harrower räägib minuga sama keelt, või vähemalt räägib ta minuga sellist dramaturgilist keelt, mis mind paelub," tunnistas Elm "Aktuaalsele kaamerale".

"Mulle meeldib, et tema sõnad ei ole otsekohesed, mulle meeldib, et ma võib-olla tükk aega ei saa aru, mis toimub, aga mul on väga-väga põnev. Ta annab justkui hästi natukesehaaval end kätte ja see on teatraalselt väga magus materjal," jätkas ta.

Näidendi peategelased ei ole üle 15 aasta kohtunud, ootamatult jalutab Una aga tehasesse, kus Ray töötab. Algab katkine dialoog, mis paljastab ammumöödunud valusa suhte, millest saadud armid ei taha paraneda.

"Prooviprotsessiski tulid näitlejatega koostöös mõtted, mis enne prooviprotsessi algust ei tulnud pähegi. Detailid, mis puudutavad tegelaste minevikku, mida me laval ei pruugi kunagi näha, aga see on vajalik selle loo jutustamiseks, et kõik need asjad, mis on tagataskus, ja neid on palju, annavad mängule värvi ja sügavust," selgitas Elm.

Etendused toimuvad Sakala 3 teatrimajas.