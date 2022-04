Uus film "Tuljak" toob vaatajateni tantsulise vabadusvõitluse

Animafilmide režissööri Riho Undi sõnul on filmi kõige olulisem tants "Tuljak" - nagu ka nimi eeldada võiks.

"Geniaalne helilooja Tiit Kikas kirjutas "Tuljakust" eriversioonid, millest on esimene tango ja teine on Iiri "Riverdance" ning see rütm läheb järjest hullemaks, kiiremaks," tutvustas Unt. "Mängulaual on 12 nukku ja animaator peab suutma neid kõiki korraga liigutada, mis on tegelikult hästi aeganõudev töö, " ütles ta.

Filmis kasutatavad nukud on inspireeritud Salvo nukkudest, Anu Raua mustritest ja Kazimir Malevichi maalidest. Tšehhist pärit animaatoril Nina Ovsoval tuli samuti meie "Tuljak" selgeks saada, et nukud usutavalt tantsima panna.

"Nukkude liikumisvõimalused on liigeste puudumise tõttu piiratud. Me pidime leiutama viisi, kuidas tantsu näidata, ilma et nende jalad ja käed kuigi palju liiguks, et säiliks mulje "Tuljakust"," rääkis Ovsova.

"Mina olen "Tuljakut" harjutanud praktiliselt iga päev alates märtsi algusest. Minu ettevalmistuseks olidki need üheksast viieni kestvad trennipäevad," ütles ta.

Animafilm "Tuljak" esietendub detsembris.