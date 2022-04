Garmen Tabor lavastusest "Arst": see materjal võttis hinge kinni

Garmen Tabor on töötanud lavastaja, õppejõu, kirjandusala juhataja ja mõnda aega teatrijuhina. Nüüd on ta üle mõne aja lavastuse "Arst" pearollis taas Ugala laval. Tabor tõdes saates "OP" tükist rääkides, et see materjal võttis tal hinge kinni.

"Seal on sees kõik teemad, mis meid tänapäeval hullutavad, hirmutavad ja on iga päev meie kõrval. Kõik see tühistamiskultuur, rassiteemad, sugudevahelised teemad. Kõik, mis on natuke justkui kistud."

"Kui me vaatame meedias või internetiarvarustes, kas need teemad on ikka päris, kas me ikkagi oleme nende mõtete taga, kui me lihtsalt kirjutame midagi või iseendast lähtuvalt midagi arvame, siis see minu mina on nii tähtis," jätkas ta.

"See lõhe on praegu erakordselt terav. Kui me mõtleme selle peale, et käib sõda, et mis on tegelikult elu väärtus, kuidas me üksteisesse suhtume – need teemad said allakriipsutamist või joont juurde."

Tabor on töötanud lavastaja, õppejõu, kirjandusala juhataja ja mõnda aega teatrijuhina, peaosatäitmine "Arstis" toob ta üle pika aja taas lavale. Ta tunnistas, et ta on seda ka väga tahtnud.

"Kui ma mõtlen selle peale, et lavakooli ma väga tahtsin ja see teisel korral ka õnnestus. Aga ma olen üliõnnelik, et sattusin sellisesse seltskonda, 15. lendu. Sellest ajast peale olen ikkagi tahtnud olla näitleja, muidugi juba enne seda."

Tabor märkis teatrijuhtimisest ja ka loomingulisest juhtimisest rääkides, et teater on ennekõike kollektiivne kunst, mida tehakse koos.

"Ma ei kujuta ette, et ühel teatril on üks ja ainus juht, kes poob, käsib ja teeb. Ma ei tea, milline teater see siis oleks. Kardan, et kaua ei püsiks. Aga koostöös ta on ikkagi loominguline. Tänapäeva juhtimisõpetus toob seda välja, et juht peab oma mõtetes olema loominguline."

