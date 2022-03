Pille-Riin Purje: ma ei ole näinud ammu nii täpselt aega passivat lavastust nagu "Arst"

Kaks ja pool tundi äärmuseni pingestunud suhteid haigla peaarsti ja teda süüdistuste alla matvate kolleegide vahel – see on laupäeval Ugalas esietendunud briti draamakirjaniku Robert Icke'i näidend "Arst", mille lavastas Taago Tubin ja peaosas on Garmen Tabor.

Kliiniku juhataja dr Ruth Wolff peab hakkama saama stressirohke töö ja isikliku leinaga. Kõik muutub, kui kliinikusse siseneb diakon, nõudes juurdepääsu 14-aastase sureva Emili juurde.

Vallandub pingeline vastasseis arstieetika ja usuliste veendumuste vahel, sekkuvad meedia ja poliitika. Tunnustatud arst avastab end üksi keset avalikku kohtumõistmist.

Lavastaja Taago Tubin ütles "Aktuaalsele kaamerale", et näidend jõudis temani 2019. aastal, kui koroonapandeemia oli olemata ja me polnud III maailmasõja lävel. Ometi sobitub lavastus just praegusesse aega.

"COVID-i kontekstis on just arsti roll tõusnud hästi teravdatud tähelepanu alla ja see annab võimaluse vaadelda läbi selle rolli üksikisiku ja ühiskonna suhet.

Tubin märkis, et Garmen Tabor oli doktor Wolffi rolli ainuõige valik. Garmen Tabor pole enda kehastatva naise valikutega alati nõus, kuid ta mõistab teda.

"Kõik see situatsioon kokku – kus ta on kaotanud oma kõige lähedasema inimese. Seal on ilmselt mingi sisemine raskus, millest ta ei saa välja ja ta kannab selle väljapoole. Ja siis ta hakkab tegema vigu," selgitas Tabor.

Ugala uuslavastus "Arst" pakkus teatrikriitik Pille-Riin Purjele väga tugeva elamuse, eriti tõstab ta esile Garmen Tabori tööd.

"See on väga võimas roll, üks jõulisemaid rolle viimasel ajal, mida ma olen näinud. Ja Taago Tubin on minu meelest alati väga ajatundlik lavastaja, vahel on ta koguni ajast ees. Aga ma ei ole näinud ammu ka nii täpselt aega passivat lavastust," tunnistas Purje.