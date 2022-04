Jazzkaare linnaruumi üllatuskontserdid on mitmel pool Eestis juba täies hoos

Jazzkaar algab juba eeloleval pühapäeval suure kontserdiga Tallinnas Vabal Laval, kus kõlab Joel Remmeli ning Peedu Kassi uudisteos "Ood metsale". Üllatuskontserdid linnaruumis on aga juba täies hoos mitmel pool Eestimaal.

Seekord jõuavad jazz'i-helid kõigepealt koolidesse ja lasteaedadesse.

"Väikestele meeldib väga kuulata ja näha päris muusikuid nii lähedalt ja džässipisikuga peab nakatama varajasest vanusest. Koolid ja õpilased on meid väga hästi vastu võtnud," rääkis "Aktuaalsele kaamerale" linnaruumi kontsertide korraldaja Kerli Peetsalu.

Nii näiteks üllatas duo Eduard Kuzovlevi ja Elmas Topalova kolmapäeval suurel vahetunnil Tallinna Saksa gümnaasiumi õppureid, kellest suur osa iga päev jazz'i ei kuula.

Tallinna Saksa gümnaasiumi õpilane Gabriela Kubja tunnistas, et igapäevaselt tema playlist'i jazz ei jõua, aga vahepeal küll. "Alati on selline mõnus ja teistmoodi."

Tallinna Saksa gümnaasiumi õpilane Mirjam Kärk tunnistas, et vahelduseks on jazz väga tore. "Igapäevaselt ei kuula, aga vahelduseks väga tore." Jazzkaarele tal plaanis minna ei ole, kuid ta ei välista, et mõtleb ses osas ümber.

Linnaruumi kontserdid laienesid täna ka Tartusse, kus muusika saatel sai nii kohvi rüübata kui ka joogapoose võtta.

Nagu ikka toob Jazzkaar koju kätte ka maailmanimega muusikuid.

"Kellele meeldivad suured džässinimed, siis Kenny Garrett ja Dee Dee Bridgewater on kindlasti suured maailmakuulsad jazz-staarid, keda tasub vaatama tulla ja Dee Dee B tütar China Moses annab meil sel aastal kontserdi. Kahel järjestikusel päeval saab näha ema ja tütart, mis on väga-väga tore," kirjeldas korraldustoimkonna liige Maret Mikk.