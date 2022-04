Fotokunstnik Pixy Liao näitusest "Su pilk kuulub mulle": olen selle käigus end tundma õppinud

Carla Gannis on võtnud "Emoji - naudingute aed" aluseks 500 aastat tagasi tegutsenud Hieronymus Boschi tööd, ehitades neile tänapäeva märgisüsteeme. Pixy Liao tegeleb aga ühe suhte kaudu peretraditsioonide ja stereotüüpidega. Kunstniku sõnul pole oluline mitte võrdsus, vaid tasakaal. "Kui olin noorem, mõtlesin sageli, et kui kasvad suureks, abiellud ja osapooltel on eri ülesanded, võib-olla mees toob raha, naine hoolitseb kodu eest," rääkis ta ja lisas, et kasvas sellise stereotüübiga üles ja seda näeb peegeldumas ka tema töödes.

Liao selgitas, et ta on selle projektiga tegelenud alates 2007. aastast. Seetõttu on ka modellist saanud väga oluline osa tema elust. "Meie jaoks on see saanud elu osaks, me teeme teatud asju koos, näiteks läheme koos poodi või teeme koos süüa. Fotosid planeerisime samuti koos," ütles ta ja mainis, et enne fotosessioone nad eriti mõtteid läbi ei arutanud. "Kui fotosessioon algab, märkab modell, kuhu on sattunud ja võib-olla reageerib sellele, improviseerib pildistamise ajal, see on loomulikum."

"Ma arvan, et paljud, nähes mu fotoprojekti, kujutavad ette mingit ühte tüüpi suhet, kuid tegelikult on see vaid üks külg, minu vaatepunkt," rõhutas ta ja kinnitas, et ta on selle projekti käigus end rohkem tundma õppinud. "Näiteks uurin enda fantaasiaid või seda, milline naine ma tahaksin olla või mingeid muid ettekujutusi."

Liao tõi ka välja, et kui ta alustas fotograafiaga tegelemist, siis tema õpetaja soovitas panna fotodele pealkirjad, mis jätaksid mulje, nagu see oleks mõeldud mõnele elustiili ajakirjale. "Tema näpunäite tõttu olen pühendanud palju aega pealkirjadele, sest enamikel juhtudel tuleb pilt enne ja mõtlen sellele pealkirja alles tagantjärgi."