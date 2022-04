Jan Teevet: Kairi mõtleb suuremalt, kui Eestis tavaks on

Alates eilsest juhib Paide teatrit teatrikunstnikuna tuntust kogunud Kairi Mändla, kes intervjuud anda ei soovinud. Jan Teevet ütleb, et selline on noore teatrijuhi otsus, kes leiab, et tema teod võiksid kõlada valjemini kui sõnad.

"Kairi Mändla valiku määras igal juhul see, et esiteks oleme meie temaga varem koostööd teinud ja kogu ülejäänud meeskonnal on üsna selge arusaam Kairi kompromissitusest, Kairi lõpuni minekust ja Kairi nõudlikkusest. Ta mõtleb suuremalt kui Eestis tavaks, mida on vaja selleks, et teatriga jälle edasi minna, jälle astuda järgmisele levelile," rääkis Jan.

"Ma julgen öelda, et igas teises lavastuses on Kairi meiega kaasas olnud," kommenteeris Paide teatri lavastusdramaturg Oliver Issak. Näiteks oli Kairi eelmisel aastal etendunud "Lahinguvälja" kunstnik ja tegi kaasa kogu "Paide 3000" aktsioonide sarjas.

Paide teater on seni ennast tutvustanud kogukonnateatrina ning Jan Teeveti kinnitusel uue juhi tulekuga teatri nägu ei muutu, sest loominguliste plaanide seadmisel saab kaasa rääkida kogu loomemeeskond.

"See kogukonna teema ei kao mitte kuhugi, see on meie jaoks üks nurgakivisid. Aga selle teemaga on koguaeg võimalik edasi liikuda, see otsing jääb peamiseks," rääkis Jan.