Koolibri tõlkis kiirkorras populaarse Ukraina lasteraamatu "Maia ja sõbrad"

Ukraina kirjaniku ja inimõiguslase Larõssa Denõssenko jutustus "Maia ja sõbrad" räägib 17 erinevast perekonnast pärit klassikaaslasest. Raamat on kirjutatud 2017. aastal. Selle taustaks on Krimmi annekteerimine ja sõja mõjud lastele ja perekondadele.

"Ma ei ole ühtegi raamatut nii kiiresti tõlkinud kui ma seda raamatut tõlkisin, sest ma sain aru, et see on tähtis," tunnistas tõlkija Ilona Martson "Aktuaalsele kaamerale".

"Tegelikult me ikkagi ei saa unustada, et Ukraina jaoks algas sõda 2014, kui Venemaa annekteeris Krimmi ja Ida-Ukrainas algas reaalne sõjategevus. Selles raamatus on ka kaks last – üks laps, kes on krimmitatarlane ja kelle perekond on sunnitud Krimmist ära tulema. Ja samuti on üks tüdruk, kes on pärit Luhanskist ja kelle isa on kadunud," jätkas ta.

"Näiteid erinevatest peremudelitest on veelgi – kes elab koos vanaemaga ja hoiab välismaal töötavate ema-isaga ühendust Skype'i teel. Üks klassikaaslane on pärit lastekodust ja mõnel lapsel on lisaks vanematele ka kasuisa või kasuema. Seda kõige kirjeldab autor lapselikult helges ja südamlikus toonis."

Raamatu sisekülgedel olev eessõna, mille Denõssenko kirjutas Kiievi pommivarjendis, on palju süngema varjundiga.

"Denõssiko kirjutas eessõna märtsis 2022, kui Kiievit pommitati ja eessõna on täis tundeid ja kirglikkust. Ja loomulikult annab see eessõna raamatule mõneti teistsuguse kammertooni, kui see oleks ilma selleta," selgitas Martson.

"Aga selle raamatu paatos on tegelikult positiivne. Selles mõttes on see raamat hästi tore, et vaatamata kõigele saame me hakkama. Raamat ei ole hale, ei ole sünge, vaid pigem positiivne, elujaatav," lisas ta.

Raamat "Maia ja sõbrad" on tegemas maailmas tähelendu ja on lühikese aja jooksul juba ilmunud Soomes, Rootsis, Poolas, Hollandis, Ühendkuningriigis ja peagi ka Saksamaal, Austraalias ja USA-s. Eestikeelse raamatu kogu müügitulu annetatakse Ukraina kultuurikeskusele.