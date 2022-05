A-Galerii avab kolm aknanäitust

Eesti kunstniku Elize Hiiopi "Oleviku piiril" on näitus eneseaustusest, keha ja pühaduse vaheliste seoste harutamisest, puhtusest ja kohalolust. Näitusel väljas olevate portselanehete vastanduv värvikasutus sümboliseerib duaalsust – on hea vs halb, kõrge vs madal, valge vs must, valgus vs pimedus.

Iisraeli kunstniku Yael Friedmani näitus "Ringlev retrospektsioon" on mandala-taoline ehteinstallatsioon, mis hõlmab erinevaid värve, materjale ja kujundeid. Kõik installatsiooni osad on kantavad ehted, mis on kokku monteeritud raamile ja moodustavad maali.

"Fragmendid ja vormid" on Lõuna-Aafrika kunstniku Ashleigh McCullochi ja Taiwani kunstniku Yu-fang Hu koostöös loodud näitus, mis keskendub sõrmuste erinevatele kehastustele ning nende seostele keha ja laiema sotsiaalse maailmaga. Olles küll ostetavad ja müüdavad esemed, on sõrmused samas hoolikalt käsitööna valmistatud kunstiteosed.

Näitused on avatud 2. juulini.