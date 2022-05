Pildid: A-Galeriis avati ehtekunstnik Ene Valteri näitus "Tehtu tuules"

Viimastel loomeaastatel on Valter palju tegelenud kõrgkuumusemailidega, mida näeb ka värskel näitusel. "Varasemas loomingus on Valter viljenenud pigem rangemat ja geomeetrilist laadi, kuid selle näituse tööde juures on tajuda rohkem pehmust ja romantilisemat lähenemist. Kujundid on muutunud vabamaks ja voolavamaks," selgitati näituse pressitekstis.

Ene Valter on Eesti ehtekunstnik, kelle igapäevane töö firmas Ars Vasetööd OÜ on seotud au- ja teenetemärkide, medalite ja muu kujundamise ja tootmisega. Ta on kujundanud ja valmistanud palju ametikette kõrgkoolide rektoritele, linnapeadele ja ühingute presidentidele. Eesti Riikliku Kunstiinstituudi lõpetas 1977. aastal. Ene Valter on Eesti Kunstnike Liidu liige alates 1986. aastast.